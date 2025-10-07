R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l s i n d a c o L e p o r e e i l p r e s i d e n t e D e P a s c a l e s i a t t i v i n o c o n c r e t a m e n t e p e r i m p e d i r e c h e a B o l o g n a s i d e b b a a s s i s t e r e a n u o v e v i o l e n z e d i c o r t e i n o n a u t o r i z z a t i c h e s v e n t o l a n o l a b a n d i e r a d i H a m a s . P u r t r o p p o , d a e n t r a m b i a r r i v a n o s e g n a l i c o n t r a d d i t t o r i e i n q u i e t a n t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l g r u p p o F o r z a I t a l i a n e l l ’ a s s e m b l e a l e g i s l a t i v a d e l l ’ E m i l i a - R o m a g n a , P i e t r o V i g n a l i . " I l n o a l l e v i o l e n z e P r o P a l c o n t r a s t a c l a m o r o s a m e n t e c o n i l c o n f e r i m e n t o d e l l a c i t t a d i n a n z a o n o r a r i a d i B o l o g n a a F r a n c e s c a A l b a n e s e , c h e h a b a c c h e t t a t o i l s i n d a c o d i R e g g i o E m i l i a q u a n d o h a o s a t o e v o c a r e i 4 8 o s t a g g i i s r a e l i a n i a G a z a e s i è a l l o n t a n a t a d a u n o s t u d i o t v a p p e n a è s t a t a n o m i n a t a l a s e n a t r i c e L i l i a n a S e g r e , s o p r a v v i s s u t a a l c a m p o d i s t e r m i n i o d i A u s c h w i t z , d e f i n e n d o l a p o i ' n o n l u c i d a ' p e r e s p r i m e r s i s u l l a s i t u a z i o n e a G a z a . I l g o v e r n a t o r e D e P a s c a l e h a n u l l a d a d i r e a q u e s t o p r o p o s i t o ? D a l s i n d a c o L e p o r e c i a s p e t t i a m o c h e s i e s p r i m a c o n c h i a r e z z a s u i c o m p o r t a m e n t i d e l l a A l b a n e s e e c h e p r o p o n g a l a c i t t a d i n a n z a o n o r a r i a a l l a s e n a t r i c e S e g r e " , c o n c l u d e .