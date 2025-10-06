R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e l c l i m a p e s a n t e e i n a c c e t t a b i l e d i f e n o m e n i d i a n t i s e m i t i s m o c h e p e r n e s s u n a r a g i o n e p o s s o n o e s s e r e s o t t o v a l u t a t i e c h e s e m p r e v a n n o d e n u n c i a t i c o m e s p i a d i i n t o l l e r a n z a c h e c o r r o d e i l n o s t r o d i s c o r s o p u b b l i c o e l e n o s t r e d e m o c r a z i e , p e n s o c h e i l n o m e d i L i l i a n a S e g r e a b b i a u n v a l o r e a s s o l u t o e u n i f i c a n t e p e r t u t t i : r a p p r e s e n t a i v a l o r i d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e , e n o n s m e t t e r e m o m a i d i e s s e r e g r a t i a l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a p e r a v e r l a n o m i n a t a s e n a t r i c e a v i t a , p r o p r i o p e r c h é n o n v i s i a m a i o b l i o s u q u e l l o c h e f u r o n o l e l e g g i r a z z i a l i e s u i r i s c h i a t t u a l i d i n u o v i r i g u r g i t i r a z z i s t i e d i d i s c r i m i n a z i o n e " . C o s ì i l s e n a t o r e F r a n c e s c o V e r d u c c i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r i l c o n t r a s t o d e l l i n g u a g g i o d ’ o d i o , d e l l e d i s c r i m i n a z i o n i e d e l l ’ i n t o l l e r a n z a . " P e r t u t t o q u e s t o , p e n s o c h e p e r L i l i a n a S e g r e v a l g a n o s o l o l e p a r o l e d a l e i p r o n u n c i a t e e n o n a l t r o . E c h e s a r e b b e i m p o r t a n t e n o n u t i l i z z a r e n é s t r u m e n t a l i z z a r e l a s u a f i g u r a n e l d i b a t t i t o i n t e r n o p o l i t i c o q u o t i d i a n o , i n n a n z i t u t t o p e r r i s p e t t o a l l a s u a f i g u r a e a i v a l o r i u n i v e r s a l i d i c o n t r a s t o a l l ' o d i o c h e l e i r a p p r e s e n t a " , c o n c l u d e .