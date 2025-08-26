W a s h i n g t o n , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l 3 1 a g o s t o i l L i b a n o p r e s e n t e r à u n p i a n o p e r c o n v i n c e r e H e z b o l l a h a d i s a r m a r s i . L o h a r e s o n o t o l ' i n v i a t o s p e c i a l e d e g l i S t a t i U n i t i p e r l a S i r i a e i l L i b a n o , T h o m a s B a r r a c k . I s r a e l e p r e s e n t e r à u n a c o n t r o p r o p o s t a q u a n d o r i c e v e r à i l p i a n o d e l L i b a n o , h a a g g i u n t o B a r r a c k p a r l a n d o d o p o l ' i n c o n t r o c o n i l p r e s i d e n t e l i b a n e s e J o s e p h A o u n a B e i r u t . " C i ò c h e I s r a e l e s t a d i c e n d o è c h e n o n v u o l e o c c u p a r e i l L i b a n o e c h e s a r e b b e f e l i c e d i r i t i r a r s i n o n a p p e n a v e d r e m o q u a l i s o n o i p i a n i p e r s m a n t e l l a r e H e z b o l l a h " . " I s r a e l e è p r o n t o a d a g i r e p a s s o d o p o p a s s o " , h a d i c h i a r a t o i l v i c e i n v i a t o s p e c i a l e M o r g a n O r t a g u s . " S i t r a t t a d i p i c c o l i p a s s i c o n i l g o v e r n o l i b a n e s e . P e r o g n i p a s s o c h e i l g o v e r n o l i b a n e s e c o m p i r à , i n c o r a g g e r e m o i l g o v e r n o i s r a e l i a n o a d a g i r e a l l o s t e s s o m o d o " .