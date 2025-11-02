R a m a l l a h , 2 n o v . ( A d n k r o n o s / D p a / E u r o p P r e s s ) - L ' o n d a t a d i v i o l e n z a s c a t e n a t a d a i c o l o n i i s r a e l i a n i c o n t r o g l i a g r i c o l t o r i d e l l a C i s g i o r d a n i a h a f a t t o s ì c h e o t t o b r e 2 0 2 5 s i a s u l l a b u o n a s t r a d a p e r d i v e n t a r e i l m e s e p i ù v i o l e n t o d a q u a n d o l ' U n r w a h a i n i z i a t o a i n d a g a r e s u g l i a t t a c c h i c o l o n i a l i n e l 2 0 1 3 . L o h a r i f e r i t o l ' a g e n z i a d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i r i f u g i a t i n e l l a s u a u l t i m a v a l u t a z i o n e d e l l a s i c u r e z z a n e i t e r r i t o r i p a l e s t i n e s i . L ' U n r w a s t i m a c h e s o l o n e l m e s e d i o t t o b r e i c o l o n i a b b i a n o d i s t r u t t o c i r c a 3 . 0 0 0 u l i v i , f o n d a m e n t a l i p e r l a g i à p r e c a r i a e c o n o m i a p a l e s t i n e s e . A q u e s t o p r o p o s i t o , v a r i c o r d a t o c h e l a c o m m i s s i o n e p a l e s t i n e s e i n c a r i c a t a d i r a c c o g l i e r e d a t i s u l l a v i o l e n z a i s r a e l i a n a i n C i s g i o r d a n i a , l a C o m m i s s i o n e p e r i l m u r o e g l i i n s e d i a m e n t i , h a s t i m a t o c h e d a a g o s t o , i n i z i o d e l l a s t a g i o n e d e l l a r a c c o l t a d e l l e o l i v e , i c o l o n i h a n n o s f e r r a t o 1 4 1 a t t a c c h i e c h e l ' e s e r c i t o n e h a e f f e t t u a t i a l t r i 1 4 c o n t r o g l i a g r i c o l t o r i o c o n t r o l e p i a n t a g i o n i d i u l i v i d e l l a r e g i o n e . L a c r i s i g e n e r a t a d a g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i i n C i s g i o r d a n i a h a r i a c q u i s t a t o v i s i b i l i t à c o n i l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a e l ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l P a r l a m e n t o i s r a e l i a n o i n p r i m a l e t t u r a d i u n a p r o p o s t a p e r c o m p l e t a r e l ' a n n e s s i o n e i l l e g a l e d e l t e r r i t o r i o , u n a c i r c o s t a n z a c h e n e m m e n o g l i S t a t i U n i t i , i l g r a n d e a l l e a t o d i I s r a e l e , p r e n d o n o i n c o n s i d e r a z i o n e . I n t o t a l e , d a a g o s t o , i c o l o n i e l ' e s e r c i t o s o n o s t a t i r e s p o n s a b i l i d e l l a d i s t r u z i o n e e d e l d a n n e g g i a m e n t o d i u n t o t a l e d i 4 8 . 7 2 8 a l b e r i , t r a c u i 3 7 . 2 3 7 u l i v i , s e c o n d o l a c o m m i s s i o n e , n e l s u o b i l a n c i o r a c c o l t o d a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a u f f i c i a l e W a f a .