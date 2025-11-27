R a m a l l a h , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C i r c a 3 2 m i l a p a l e s t i n e s i s o n o s t a t i c o s t r e t t i a f u g g i r e a c a u s a d e l l e i n c u r s i o n i i s r a e l i a n e n e i c a m p i p r o f u g h i n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e . L o h a r i f e r i t o l ' A g e n z i a d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i r i f u g i a t i p a l e s t i n e s i ( U n r w a ) , p r e c i s a n d o c h e g l i a t t a c c h i i s r a e l i a n i h a n n o s v u o t a t o i c a m p i p r o f u g h i d i J e n i n , T u l k a r e m e N u r S h a m s . " E p p u r e , p e r s i n o i n q u e s t e c i t t à f a n t a s m a c h e u n t e m p o e r a n o c a m p i p i e n i d i v i t a , l e f o r z e i s r a e l i a n e v e d o n o a n c o r a l a n e c e s s i t à d i o r d i n a r e d e m o l i z i o n i p e r i c o s i d d e t t i ' s c o p i m i l i t a r i ' " , h a d e t t o R o l a n F r i e d r i c h , d i r e t t o r e d e g l i a f f a r i d e l l ' U n r w a p e r l a C i s g i o r d a n i a , f a c e n d o n o t a r e c h e l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e h a n n o e m e s s o d u e o r d i n i d i d e m o l i z i o n e d i m a s s a p e r c i r c a 1 9 0 e d i f i c i n e l c a m p o p r o f u g h i d i J e n i n , m e n t r e a l t r i 1 2 s a r a n n o d e m o l i t i n e i p r o s s i m i g i o r n i , i l c h e r a p p r e s e n t a " l ' u l t i m o e p i s o d i o n e i c o n t i n u i s f o r z i p e r r i p r o g e t t a r e l a t o p o g r a f i a d e i c a m p i p r o f u g h i n e l l a C i s g i o r d a n i a s e t t e n t r i o n a l e " . I l f u n z i o n a r i o d e l l ' U n r w a h a d i c h i a r a t o i n o l t r e c h e l a d i s t r u z i o n e s i s t e m a t i c a d a p a r t e d i I s r a e l e v i o l a i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e a m p l i a i l c o n t r o l l o d e l l ' e s e r c i t o n e l l u n g o t e r m i n e . F r i e d r i c h h a c h i e s t o l a r i c o s t r u z i o n e d e i c a m p i p r o f u g h i e i l r i t o r n o d e g l i s f o l l a t i . " N o n d e v o n o r i m a n e r e i n t r a p p o l a t i i n u n o s f o l l a m e n t o i n t e r m i n a b i l e " , h a a f f e r m a t o .