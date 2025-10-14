G a z a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' U n r w a h a c h i e s t o c h e s i a c o n s e n t i t o a i g i o r n a l i s t i i n t e r n a z i o n a l i d i e n t r a r e l i b e r a m e n t e a G a z a , a f f e r m a n d o c h e p o s s o n o c o n t r i b u i r e a " s o s t e n e r e e r e n d e r e o m a g g i o a l l ' e r o i c o l a v o r o d e i g i o r n a l i s t i p a l e s t i n e s i " . I l c a p o d e l l ' a g e n z i a d e l l e N a z i o n i U n i t e p e r i r i f u g i a t i p a l e s t i n e s i , P h i l i p p e L a z z a r i n i , h a a f f e r m a t o s u X c h e è g i u n t o i l m o m e n t o c h e l ' i s t r u z i o n e e g l i a i u t i u m a n i t a r i r a g g i u n g a n o G a z a , c o s ì c o m e l a " p a c e a t t r a v e r s o l a g u a r i g i o n e , l a g i u s t i z i a e i l r i c o n o s c i m e n t o r e c i p r o c o " .