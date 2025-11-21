G i n e v r a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A l m e n o 6 7 b a m b i n i s o n o s t a t i u c c i s i i n i n c i d e n t i l e g a t i a l c o n f l i t t o d a q u a n d o è i n i z i a t o i l c e s s a t e i l f u o c o a G a z a . L o h a d i c h i a r a t o l ' U n i c e f , a g g i u n g e n d o c h e " d e c i n e d i a l t r i s o n o r i m a s t i f e r i t i . S i t r a t t a d i u n a m e d i a d i q u a s i d u e b a m b i n i u c c i s i o g n i g i o r n o d a q u a n d o è e n t r a t o i n v i g o r e i l c e s s a t e i l f u o c o " , h a d e t t o a i g i o r n a l i s t i a G i n e v r a i l p o r t a v o c e d e l F o n d o p e r l ' i n f a n z i a d e l l e N a z i o n i U n i t e R i c a r d o P i r e s .