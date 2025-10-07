I l C a i r o , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C i s o n o p r o g r e s s i n e i n e g o z i a t i a S h a r m E l - S h e i k h . L o h a d i c h i a r a t o l ' u f f i c i o d e l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o a l T i m e s o f I s r a e l , a g g i u n g e n d o c h e c ' è " o t t i m i s m o , m a m o l t a c a u t e l a " . " H a m a s p u ò a g g i u n g e r e o s t a c o l i i n q u a l s i a s i m o m e n t o e a n d a r s e n e " , h a a v v e r t i t o . I l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i s t r a t e g i c i R o n D e r m e r p a r t i r à d o m a n i p e r i c o l l o q u i , h a d e t t o a n c o r a i l f u n z i o n a r i o , m e n t r e l ' i n v i a t o s p e c i a l e d e g l i S t a t i U n i t i S t e v e W i t k o f f e l ' i n f l u e n t e g e n e r o d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , J a r e d K u s h n e r , s i r e c h e r a n n o a S h a r m E l - S h e i k h .