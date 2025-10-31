A n k a r a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L ' i n c o n t r o c o n i m i n i s t r i d e g l i E s t e r i c h e h a n n o i n c o n t r a t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p a N e w Y o r k a s e t t e m b r e s i t e r r à l u n e d ì a G a z a , n o n o s t a n t e l e p r e o c c u p a z i o n i d e l l a T u r c h i a p e r l a t e n u t a d e l c e s s a t e i l f u o c o . L o h a d e t t o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a d A n k a r a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i t u r c o H a k a n F i d a n , p a r l a n d o d e l m e e t i n g o r g a n i z z a t o p e r d i s c u t e r e d e l l a t r e g u a n e l l a S t r i s c i a e d e l l e p r o s s i m e f a s i d e l l ' a c c o r d o . F i d a n h a a n c h e a n n u n c i a t o c h e s o n o i n c o r s o i c o l l o q u i p e r l a f o r m a z i o n e d i u n a t a s k f o r c e p e r G a z a e d i u n a f o r z a d i s t a b i l i z z a z i o n e .