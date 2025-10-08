A n k a r a , 8 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i t u r c o h a c o n d a n n a t o l ' i n t e r c e t t a z i o n e d a p a r t e d i I s r a e l e d i u n a n u o v a f l o t t i g l i a d i r e t t a a G a z a d e f i n e n d o l a u n " a t t o d i p i r a t e r i a " . " L ' i n t e r v e n t o i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i c o n t r o l a F r e e d o m F l o t i l l a è u n a t t o d i p i r a t e r i a " , h a a f f e r m a t o A n k a r a i n u n a n o t a , d e s c r i v e n d o l o c o m e " u n a t t a c c o c o n t r o a t t i v i s t i c i v i l i , t r a c u i c i t t a d i n i t u r c h i e m e m b r i d e l p a r l a m e n t o " .