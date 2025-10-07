W a s h i n g t o n , 7 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o c h e e s i s t e u n a " r e a l e p o s s i b i l i t à " d i u n a c c o r d o d i p a c e a G a z a , m e n t r e i n e g o z i a t o r i d i H a m a s e I s r a e l e h a n n o t e n u t o c o l l o q u i i n d i r e t t i n e l s e c o n d o a n n i v e r s a r i o d e l l ' a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e . " C ' è u n a r e a l e p o s s i b i l i t à c h e p o s s i a m o f a r e q u a l c o s a " , h a d e t t o T r u m p a i g i o r n a l i s t i n e l l o S t u d i o O v a l e p a r l a n d o i n s i e m e a l P r i m o M i n i s t r o c a n a d e s e M a r k C a r n e y e a g g i u n g e n d o c h e a n c h e i n e g o z i a t o r i s t a t u n i t e n s i s o n o c o i n v o l t i n e i c o l l o q u i .