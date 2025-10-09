W a s h i n g t o n , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ H o p a r l a t o c o n B i b i N e t a n y a h u p o c o f a . M i h a c h i a m a t o . M i h a d e t t o : ' N o n r i e s c o a c r e d e r c i . O r a p i a c c i o a t u t t i ' , r i f e r e n d o s i a s é s t e s s o . G l i h o r i s p o s t o : ‘ L a c o s a p i ù i m p o r t a n t e è c h e o r a a m a n o d i n u o v o I s r a e l e ’ , e d è p r o p r i o c o s ì . G l i h o d e t t o : ‘ I s r a e l e n o n p u ò c o m b a t t e r e c o n t r o i l m o n d o , B i b i , n o n p u ò c o m b a t t e r e c o n t r o i l m o n d o ’ . E l u i l o c a p i s c e m o l t o b e n e . È i n c r e d i b i l e c o m e t u t t o s i s i a r i s o l t o " . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p r a c c o n t a a F o x N e w s , l a s u a t e l e f o n a t a c o n i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o N e t a n y a h u d o p o a v e r a n n u n c i a t o i l r i l a s c i o d e g l i o s t a g g i e l ' a c c o r d o d i c e s s a t e i l f u o c o a G a z a . N e l l ' i n t e r v i s t a , i l t y c o o n e s p r i m e l a p r o p r i a s o d d i s f a z i o n e , c h e v a l i c a i l i m i t i d e l l ' a c c o r d o d i p a c e a G a z a , e s t e n d e n d o s i " a t u t t o i l M e d i o O r i e n t e " . “ È s t a t a s o l o u n a s e r i e d i c i r c o s t a n z e , c o m e , a d e s e m p i o , e l i m i n a r e i l p o t e n z i a l e n u c l e a r e , l a p o t e n z a n u c l e a r e d e l l ' I r a n . S o n o s u c c e s s e t a n t e c o s e d i v e r s e c h e s o n o s t a t e d a v v e r o i n c r e d i b i l i . C ' è v o l u t o m o l t o t a l e n t o , l o a s s i c u r o . M a c ' è s t a t a a n c h e u n a c e r t a d o s e d i f o r t u n a , a n c h e l a f o r t u n a è n e c e s s a r i a . L a f o r t u n a e s i s t e ” , p r o s e g u e T r u m p , p e r p o i s o t t o l i n e a r e i l “ g r a n d e a i u t o ” f o r n i t o d a i m e m b r i d e l l a s u a a m m i n i s t r a z i o n e n e l p o r t a r e a t e r m i n e l ' a c c o r d o , “ c o n t u t t i , d a S t e v e W i t k o f f a J a r e d K u s h n e r e M a r c o R u b i o . J D V a n c e , l ' i n t e r o g r u p p o è s t a t o s e m p l i c e m e n t e f a n t a s t i c o . E l ' e s e r c i t o , c o m e s a p e t e , è s t a t o f o n d a m e n t a l e p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o r i s u l t a t o . A b b i a m o u n e s e r c i t o e c c e z i o n a l e c o n u n a l e a d e r s h i p e c c e z i o n a l e ” . “ I l m o n d o i n t e r o s i è u n i t o , c o s ì t a n t i p a e s i c h e n o n a v r e s t e n e m m e n o i m m a g i n a t o , a t t o r n o a q u e s t o a c c o r d o , e q u e s t o è q u a l c o s a c h e , s e c o n d o m e , s e n z a n o n s a r e b b e s u c c e s s o ” , a g g i u n g e . “ T a n t i p a e s i c h e n o n a v r e s t e m a i i m m a g i n a t o h a n n o e s p r e s s o i l o r o m i g l i o r i a u g u r i e i l l o r o i m p e g n o a f a r e t u t t o i l n e c e s s a r i o . I p a e s i v i c i n i h a n n o t u t t i f i r m a t o , v o g l i o d i r e , h a n n o t u t t i a d e r i t o , e d è s t a t o , è s t a t o d a v v e r o u n p e r i o d o s t r a o r d i n a r i o . Q u e s t o è p i ù d i G a z a . Q u e s t a è l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e , u n a c o s a i n c r e d i b i l e ” .