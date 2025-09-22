R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o p i e n a s o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , o g g e t t o o g g i a T o r i n o d i u n g e s t o v e r g o g n o s o e v i o l e n t o , c o n l a s u a i m m a g i n e d a t a a l l e f i a m m e d u r a n t e u n c o r t e o p r o - P a l e s t i n a . È u n a t t o v i l e , c h e c o l p i s c e n o n s o l o l a s u a p e r s o n a m a l e i s t i t u z i o n i c h e r a p p r e s e n t a . A t t e n d i a m o u n a p i e n a e i n e q u i v o c a b i l e c o n d a n n a d a p a r t e d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , m a s o p r a t t u t t o d a l P d e d a l M o v i m e n t o C i n q u e s t e l l e c h e d a t r o p p o t e m p o a m m i c c a n o a s e t t o r i a m b i g u i e r a d i c a l i z z a t i d e l m o n d o p r o - p a l e s t i n e s e : è o r a c h e p r e n d a n o l e d i s t a n z e c o n c h i a r e z z a e s e n z a t e n t e n n a m e n t i . D a v a n t i a s i m i l i e p i s o d i s e r v e u n a c o n d a n n a n e t t a , f e r m a , s e n z a g i u s t i f i c a z i o n i e s e n z a s i l e n z i c o m p l i c i " . L o a f f e r m a P a o l o T r a n c a s s i n i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e q u e s t o r e d e l l a C a m e r a .