R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t e o r e c o l l e t t i v i d i s i n i s t r a s t a n n o o c c u p a n d o s c u o l e e u n i v e r s i t à , d e f i n e n d o s i l ’ e q u i p a g g i o d i t e r r a d e l l a F l o t i l l a . S i e r g o n o a p a l a d i n i d e l l a d i f e s a d e l d i r i t t o a l l o s t u d i o e p o i b l o c c a n o l e l e z i o n i d i v e r i s t u d e n t i c h e v o r r e b b e r o d i s c u t e r e d i p r o b l e m i r e a l i d e l m o n d o u n i v e r s i t a r i o e s c o l a s t i c o . B a s t a c o n q u e s t e m a n f r i n e " . C o s ì i n u n a n o t a L u c a T o c c a l i n i , d e p u t a t o e c o o r d i n a t o r e f e d e r a l e L e g a G i o v a n i .