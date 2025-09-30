R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o p o s t a p r e s e n t a t a d a l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p p e r p o r r e l a p a r o l a f i n e a l l a g u e r r a a G a z a , o l t r e a d e s s e r f o r t e m e n t e a p p o g g i a t a d a I s r a e l e , s e m b r a – a l m e n o i n p r i n c i p i o – b e n a c c e t t a a n c h e d a P a e s i a f o r t e c o m p o n e n t e i s l a m i c a . I l p i a n o a m e r i c a n o p r e s e n t a d i v e r s e i m p r o n t e d e l l a R o a d m a p 2 0 0 3 , l i n e e g u i d a b a s a t e s u l T r a t t a t o d i O s l o e q u i n d i s u l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e v i g e n t e . L e 2 0 l i n e e d ' a z i o n e d e l p i a n o a m e r i c a n o p e r G a z a s o n o c h i a r a m e n t e i m p r o n t a t e a u n p e r c o r s o p r e c i s o , c o s t i t u t i v o e n o n e s s e n z i a l m e n t e d e c l a r a t o r i o . S i p r o p o n e u n a e n t i t à d i g o v e r n o p a l e s t i n e s e a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a , c h e r i v e s t a i m p o r t a n t i c a r a t t e r i d i s t a t u a l i t à , c o n c e t t o c h e r e s t a a t t u a l m e n t e n o n a c c e t t a b i l e p e r G e r u s a l e m m e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , G i u l i o T e r z i d i S a n t ’ A g a t a , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p o l i t i c h e U e . " G l i e c h i d e l l a R o a d m a p d e l 2 0 0 3 - p r o s e g u e - s o n o n u m e r o s i : a u t o r i t à d i t r a n s i z i o n e ; b o a r d d i g a r a n t i ; f a s i p r o g r e s s i v e e v e r i f i c a b i l i p e r s i c u r e z z a ; d e m i l i t a r i z z a z i o n e d i G a z a ; e l i m i n a z i o n e d e l t e r r o r i s m o ; d e r a d i c a l i z z a z i o n e n e l l e s c u o l e ; s i c u r e z z a ; l i b e r a z i o n e d i t u t t i g l i o s t a g g i d i H a m a s i n c a m b i o d i u n a e l e v a t o n u m e r o d i d e t e n u t i p a l e s t i n e s i ; i n i z i a t i v e d i s v i l u p p o e d i c o n s o l i d a m e n t o d e l l a g o v e r n a n c e p a l e s t i n e s e a t t r a v e r s o p r i m a u n ’ e n t i t à t r a n s i t o r i a a c o m p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , e p o i t r a s f o r m a r s i a u n a f o r m a d i a u t o g o v e r n o e s p r e s s o d a l i b e r e e l e z i o n i , s u u n t e r r i t o r i o d e f i n i t o , a t t r a v e r s o n e g o z i a t i t r a l e d u e p a r t i , i s r a e l i a n a e p a l e s t i n e s e . R i s p e t t o a g l i A c c o r d i d i O s l o , o g g i g l i a t t o r i p e r i l p r e s i d e n t e T r u m p e i l p r i m o m i n i s t r o N e t a n y a h u n o n s a r e b b e r o p i ù q u e l l i d e l q u a r t e t t o : a l m o m e n t o R u s s i a , O n u , e U e i n q u a n t o t a l e n o n f a n n o p a r t e d e l P i a n o " . " E ' c h i a r o d a l p i a n o c h e R u s s i a e C i n a s i a n o d e s t i n a t e a r e s t a r e i n t r i b u n a . C o s ì n o n d e v e e s s e r e p e r l ' U n i o n e e u r o p e a , n a t u r a l m e n t e , i c u i S t a t i m e m b r i d e v o n o c o g l i e r e l a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t à d i q u e s t a n u o v a f a s e p e r t r o v a r e c o n W a s h i n g t o n u n a p i ù c o e s a e c o e r e n t e p o l i t i c a m e d i o r i e n t a l e e m e d i t e r r a n e a . D i c e r t o c o n q u e s t o p i a n o o g g i I s r a e l e ' b l i n d a ' l a s u a a l l e a n z a c o n g l i S t a t i U n i t i n o n s o l o n e l l a g e s t i o n e d e l l a c r i s i d i G a z a , m a i n u n a v i s i o n e c o m u n e d i l u n g o t e r m i n e . N o n a c a s o N e t a n y a h u h a i n s i s t i t o s u g l i s t r a o r d i n a r i r i s u l t a t i o t t e n u t i i n s i e m e a T r u m p c o n t r o l ’ I r a n n u c l e a r e , e c o n t r o i l t e r r o r i s m o d i H a m a s e d i H e z b o l l a h . N o n c r e d o v i p o s s a n o e s s e r e d u b b i s u l l e p r o s p e t t i v e i n c o r a g g i a n t i c h e o r a s i a p r o n o a n c h e p e r l ’ I t a l i a e p e r l ’ U e : è l ’ o c c a s i o n e d i d i m o s t r a r e i l n o s t r o i m p e g n o a r a f f o r z a r e s e m p r e p i ù l a c o e s i o n e e u r o a t l a n t i c a e d e l l ' i n t e r o O c c i d e n t e " . " L ’ I t a l i a , c o m e d i c h i a r a t o n e l l a n o t a d i P a l a z z o C h i g i s u l l a p r o p o s t a a m e r i c a n a , s o s t e r r à g l i s f o r z i d i W a s h i n g t o n p e r l a r i p r e s a d i u n d i a l o g o t r a I s r a e l e e i p a l e s t i n e s i , p e r c h é u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a è p o s s i b i l e i n M e d i o O r i e n t e , c o n u n o S t a t o d i I s r a e l e e u n o S t a t o p a l e s t i n e s e c h e v i v o n o f i a n c o a f i a n c o i n p a c e e s i c u r e z z a , e c o n l a p i e n a n o r m a l i z z a z i o n e d i I s r a e l e c o n l e N a z i o n i a r a b e e i s l a m i c h e " , c o n c l u d e .