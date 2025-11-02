R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M o h a m m e d H a n n o u n , p r e s i d e n t e d e l l a ‘ A s s o c i a z i o n e p a l e s t i n e s i i n I t a l i a ’ , t o r n a a p r o v o c a r e c o n m i n a c c i o s i r i c h i a m i a l l a p e n a d i m o r t e r i v o l t i a t u t t i c o l o r o c h e d e f i n i s c e ‘ c o l l a b o r a z i o n i s t i ’ d i I s r a e l e , a n c h e i n I t a l i a , e a d a t t a c c a r e ‘ l a l o b b y s i o n i s t a e l a n a r r a t i v a d e l G o v e r n o n a z i f a s c i s t a ’ . S i t r a t t a d e l l ' e n n e s i m o , i n a c c e t t a b i l e a t t o d i i n c i t a m e n t o a l l ' o d i o e a l l ' a n t i s e m i t i s m o c h e s i s o m m a a q u e l l i g i à d e n u n c i a t i n e i c o n f r o n t i d e i p a r t e c i p a n t i a l l a m a n i f e s t a z i o n e d e l 3 0 o t t o b r e i n P i a z z a S a n t i A p o s t o l i a R o m a - a l l a q u a l e h o p r e s o p a r t e - o r g a n i z z a t a d a l l ' a s s o c i a z i o n e ‘ S e t t e o t t o b r e ’ a s o s t e g n o d e l l a c o m u n i t à e b r a i c a i t a l i a n a , e n e i c o n f r o n t i d e l l a r e d a z i o n e d e ' I l T e m p o ' " . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a G i u l i o T e r z i , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e P o l i t i c h e U e d e l S e n a t o . " N o n d a o g g i - r i c o r d a - s o t t o l i n e i a m o c o m e H a n n o u n , r a g g i u n t o d a u n p r o v v e d i m e n t o a m m i n i s t r a t i v o d e l l a Q u e s t u r a d i M i l a n o , s i a s a n z i o n a t o d a l l e a u t o r i t à a m e r i c a n e p e r a t t i v i t à a s o s t e g n o d i H a m a s . A t t i v i t à c h e H a n n o u n h a c o n d o t t o i n d i s t u r b a t o e c h e h a n n o r a g g i u n t o i l p i c c o d i i n d e c e n z a i n o c c a s i o n e d e l s u o o m a g g i o r e s o p u b b l i c a m e n t e a l ‘ m a r t i r e d e l l a r e s i s t e n z a ’ Y a h y a S i n w a r , c a p o d e l l e o p e r a z i o n i d e l 7 o t t o b r e e l e a d e r d i H a m a s . È m o l t o i m p o r t a n t e r e n d e r e c o n s a p e v o l e i n o g n i m o d o p o s s i b i l e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a e c o n c e n t r a r e l ' a t t e n z i o n e s u l d a n n o c h e q u e s t i i n c i t a m e n t i a l l ' o d i o e n a r r a t i v e d i p u r a d i s i n f o r m a z i o n e p r o d u c o n o . M a g g i o r c o n s a p e v o l e z z a è a n c o r p i ù n e c e s s a r i a d i f r o n t e a l f a t t o c h e M o h a m m e d H a n n o u n s t a r e b b e l a v o r a n d o a l l a f o r m a z i o n e i n I t a l i a d i u n p a r t i t o i s l a m i s t a , p r o m o t o r e d e l l e s t e s s e t e s i f o n d a m e n t a l i s t e d i H a m a s b a s a t e s u l l a d i s t r u z i o n e d e l l o S t a t o d i I s r a e l e " . " T u t t o q u e s t o , i n v e c e d i s o l l e v a r e u n a n i m e i n d i g n a z i o n e e c o n d a n n a , v i e n e a c c o l t o c o n e n t u s i a s m o e s o s t e g n o i n d o v e r s i s e t t o r i d e l l a s i n i s t r a : g e n t e - c o n c l u d e T e r z i - c h e f i n g e d i i g n o r a r e l a g r a v i t à d i l e g i t t i m a r e e p r o m u o v e r e o r g a n i z z a z i o n i e i n d i v i d u i c h e f a n n o d e l r a z z i s m o a n t i s e m i t a l a l o r o b a n d i e r a , a m p l i f i c a n d o n e l a d i s i n f o r m a z i o n e , l ' o d i o e l a v o l o n t à d i s m a n t e l l a r e i v a l o r i f o n d a m e n t a l i d e l l a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a ” .