R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " E s p r i m o l a m i a s i n c e r a s o l i d a r i e t à a l l a s e n a t r i c e S e g r e p e r q u a n t o a c c a d u t o d u r a n t e u n a t r a s m i s s i o n e t e l e v i s i v a . T u t t i d o b b i a m o r i s p e t t a r e c h i è s t a t o v i t t i m a d e l l a s h o a h e h a v i s s u t o s u l l a p r o p r i a p e l l e l e a t r o c i t à d e i c a m p i d i c o n c e n t r a m e n t o n a z i s t i . F e r m i a m o s u b i t o o g n i p e r i c o l o s o r i g u r g i t o d i a n t i s e m i t i s m o . L ’ I t a l i a n o n h a b i s o g n o d i c a t t i v i m a e s t r i . M a i p i ù " . L o s c r i v e s u X i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e l e a d e r d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i .