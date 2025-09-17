P e s a r o , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p r o t e s t e e l e m a n i f e s t a z i o n i s o n o s e m p r e l e c i t e , g i u s t e e l e g i t t i m e , l ' i m p o r t a n t e è c h e l e p r o t e s t e n o n s i t r a s f o r m i n o i n a t t i d i v i o l e n z a . P r o t e s t a r e è u n d i r i t t o c h e h a c i a s c u n c i t t a d i n o d e l l a n o s t r a R e p u b b l i c a , a g g r e d i r e l e F o r z e d e l l ' O r d i n e , m e n a r e a i p r o f e s s o r i n o n f a p a r t e d e l l e r e g o l e d e m o c r a t i c h e , n o n f a p a r t e d e l d i r i t t o d i m a n i f e s t a r e . M a n i f e s t a z i o n i s ì , v i o l e n z a n o " . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , A n t o n i o T a j a n i , r i s p o n d e n d o a i g i o r n a l i s t i i n p r o v i n c i a d i P e s a r o , a p r o p o s i t o d e l l e u l t i m e m a n i f e s t a z i o n i a f a v o r e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e .