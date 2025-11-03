R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' I t a l i a è m o l t o v i c i n a a l p o p o l o d i G a z a e h a l a v o r a t o s e n z a s o s t a p e r a t t e n u a r e l e i n g i u s t e c o n s e g u e n z e s u l p o p o l o p a l e s t i n e s e d i u n b r u t a l e c o n f l i t t o t r a H a m a s e I s r a e l e . L o h a d e t t o i n u n ' i n t e r v i s t a a l g i o r n a l e q a t a r i n o P e n i n s u l a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , s p i e g a n d o c h e " l a n o s t r a p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e è s e m p r e s t a t a s c h i e t t a e l a n o s t r a p o s i z i o n e r i g u a r d o a l r i c o n o s c i m e n t o f o r m a l e d e l l a P a l e s t i n a è c h i a r a . C o m e i n d i c a t o d a l l ' u l t i m a r i s o l u z i o n e d e l n o s t r o P a r l a m e n t o , l ' I t a l i a r i c o n o s c e r à l a P a l e s t i n a q u a n d o s a r à c o m p l e t a t o i l p r o c e s s o d i r e s t i t u z i o n e d e i r e s t i d e g l i o s t a g g i e q u a n d o H a m a s r i n u n c e r à a q u a l s i a s i p r e s e n z a p o l i t i c a e m i l i t a r e n e l l a S t r i s c i a d i G a z a e i n C i s g i o r d a n i a . A b b i a m o s e m p r e l a v o r a t o p e r u n a s o l u z i o n e a d u e S t a t i , c o l l a b o r a n d o a s t r e t t o c o n t a t t o c o n t u t t i g l i a t t o r i r i l e v a n t i n e l l a r e g i o n e . E c o n t i n u e r e m o a f a r l o . "