R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n d o p p i o r e g i s t r o . U n o a l i v e l l o p a r l a m e n t a r e d o v e l a m a g g i o r a n z a c r e a l e c o n d i z i o n i p e r u n ' i n t e s a c o n l e o p p o s i z i o n i p r e s e n t a n d o u n a r i s o l u z i o n e ' s e c c a ' s u l p i a n o d i p a c e p e r G a z a . E u n o f u o r i d a l P a l a z z o c o n l e p a r o l e d i G i o r g i a M e l o n i d a C o p e n a g h e n a t e n e r e a l t o l o s c o n t r o c o n l e o p p o s i z i o n i . F a n n o " u n ' a l t r a s c e l t a r i s p e t t o a l l a p a c e . M i s a r e i a s p e t t a t a - d i c e l a p r e m i e r - c h e i s i n d a c a t i a l m e n o s u u n a q u e s t i o n e c h e r e p u t a v a n o c o s ì i m p o r t a n t e " c o m e G a z a " n o n a v e s s e r o i n d e t t o u n o s c i o p e r o g e n e r a l e d i v e n e r d ì . I l w e e k e n d l u n g o e l a r i v o l u z i o n e n o n s t a n n o i n s i e m e " . U n a t t a c c o a l l a v i g i l i a d e l l o s c i o p e r o c o n v o c a t o p e r d o m a n i c h e i n e v i t a b i l m e n t e s c a l d a l ' a u l a d i M o n t e c i t o r i o d o v e s t a m a t t i n a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i h a r i f e r i t o s u G a z a . " G i ù l e m a n i d a l d i r i t t o d i s c i o p e r o e d a i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i " , a v v e r t e E l l y S c h l e i n r i v o l g e n d o s i a M e l o n i . L a p r e m i e r p o t e v a d i r e " c h e q u e i c o m p a t r i o t i c h e s i t r o v a n o s u l l a F l o t i l l a a v r a n n o p i e n a p r o t e z i o n e d i p l o m a t i c a p e r c h é n o n r a p p r e s e n t a n o u n p e r i c o l o o u n a m i n a c c i a p e r I s r a e l e . E ' q u e l l o c h e h a d e t t o i e r i P e d r o S a n c h e z m e n t r e a p o c h i m e t r i d i d i s t a n z a M e l o n i i n s u l t a v a g l i a t t i v i s t i . P r e s i d e n t e M e l o n i , m o l l i l a c l a v a e p r o v i a f a r e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i q u e s t o P a e s e " . E p o i G i u s e p p e C o n t e : " M e l o n i n o n s i p o n e i l p r o b l e m a d i c h i h a r e s p o n s a b i l i t à d e g l i s c i o p e r i e d e l l e m a n i f e s t a z i o n i ? F o r s e n e i l i b r i d i s t o r i a g l i s c i o p e r i , i c o r t e i e l a m i s s i o n e F l o t i l l a c i s a l v e r a n n o l ' o n o r e " . I l P d d o m a n i s a r à i n p i a z z a p e r l o s c i o p e r o e C o n t e s a r à a n c h e a l l a m a n i f e s t a z i o n e c o n v o c a t a p e r s a b a t o a R o m a . N e l m e r i t o d e l v o t o d i o g g i i n P a r l a m e n t o l e f o r z e p o l i t i c h e s i s o n o c o s ì a r t i c o l a t e . L e o p p o s i z i o n i h a n n o p r e s e n t a t o 5 r i s o l u z i o n i : u n a u n i t a r i a d i P d , A v s e M 5 S . E p o i 3 d i s t i n t e d i I v , P i ù E u r o p a e A z i o n e ( c h e h a s o t t o s c r i t t o a n c h e i l t e s t o d e l l a m a g g i o r a n z a s u l p i a n o T r u m p ) . I l c e n t r o d e s t r a h a p r e s e n t a t o d u e r i s o l u z i o n i : u n a s u l r i c o n o s c i m e n t o ' c o n d i z i o n a t o ' d e l l a P a l e s t i n a ( l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i e H a m a s f u o r i d a l f u t u r o g o v e r n o p a l e s t i n e s e , c o m e a v e v a a n n u n c i a t o M e l o n i ) e u n a s t r i n g a t a s u l s o s t e g n o a l p i a n o T r u m p . L a p r i m a è s t a t a a p p r o v a t a c o n i l v o t o c o n t r a r i o d e l l e o p p o s i z i o n i . S u l l a s e c o n d a n o n c i s o n o s t a t i v o t i c o n t r a r i , l e o p p o s i z i o n i s i s o n o a s t e n u t e . " H o l a v o r a t o p e r l ' a s t e n s i o n e , c r e d o c h e s i a s t a t o u n p a s s o i n a v a n t i i m p o r t a n t e , u n p a s s a g g i o p o s i t i v o " , h a c o m m e n t a t o i l d e m L o r e n z o G u e r i n i c h e d a s u b i t o s i è s c h i e r a t o p e r n o n r e s p i n g e r e i l p i a n o T r u m p . M a a l d i l à d e l p i a n o d i p a c e s u c u i i l P a r l a m e n t o h a t r o v a t o u n ' i n t e s a , s u l l a q u e s t i o n e G a z a l e d i s t a n z e r e s t a n o a m p i e . D a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a a l l a F l o t i l l a e l e m a n i f e s t a z i o n i i n c o r s o n e l P a e s e . C o n t r a p p o s i z i o n i n e t t e . L e o p p o s i z i o n i r e s p i n g o n o a l m i t t e n t e l a r i c h i e s t a d e l l a p r e m i e r M e l o n i d i u n a c o n d i v i s i o n e i n P a r l a m e n t o d e l l e p o s i z i o n i d e l l a m a g g i o r a n z a . " I l v o s t r o a p p e l l o a l l ' u n i t à s u o n a r i d i c o l o . M a a q u a l e u n i t à v i a p p e l l a t e ? P o s s i a m o c o n d i v i d e r e i l v o s t r o o p e r a t o ? C i e s p o n e a l l a v e r g o g n a s t o r i c a " , a t t a c c a C o n t e . E p o i S c h l e i n : " G i o r g i a M e l o n i a n c h e o g g i è a n d a t a a l l ' e s t e r o a d a t t a c c a r e l e o p p o s i z i o n i e a d a t t a c c a r e g l i a t t i v i s t i d e l l a f l o t t i g l i a . A l e i v o g l i o d a r e u n m e s s a g g i o m o l t o s e m p l i c e . N e l l e p a g i n e p i ù b u i e d e l l a s t o r i a n o n r e s t e r à s c r i t t o c i ò c h e n o n a v e t e f a t t o p u r a v e n d o n e i l p o t e r e , m a c i ò c h e a v e t e l a s c i a t o a c c a d e r e . C o n q u a l e i p o c r i s i a v e n i t e q u i a f a r e f i n t i a p p e l l i a l l ' u n i t à m e n t r e M e l o n i c o n l a c l a v a c i a c c u s a d i e s s e r e c o n t r o l a p a c e ? D o v e s i p a r l a d i p a c e n o i c i s i a m o e c i s i a m o s e m p r e s t a t i . V o i p e r p a r l a r e d i p a c e a v e t e a s p e t t a t o i l p e r m e s s o d i T r u m p " . P e r P d , M 5 S e A v s q u a l s i a s i p i a n o d i p a c e n o n p u ò n o n p r e v e d e r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a . S e n z a c o n d i z i o n i . L o d i c e S c h l e i n c o s ì : " N o i s p e r i a m o , v o g l i o e s s e r e c h i a r a , c h e q u e s t o a c c o r d o s i f a c c i a a l p i ù p r e s t o p e r c h é b i s o g n a f e r m a r e i c r i m i n i d i N e t a n y a h u a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a e d a r e s o l l i e v o i m m e d i a t o a i p a l e s t i n e s i , m a p e r n o i i l p e r c o r s o p a c e è i n d i v i s i b i l e d a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s i e n o i c h i e d i a m o i l p i e n o r i c o n o s c i m e n t o d i u n o S t a t o d i P a l e s t i n a p e r c h é a n c h e i p a l e s t i n e s i c o m e g l i i s r a e l i a n i h a n n o d i r i t t o a e s i s t e r e e v i v e r e i n p a c e e i n s i c u r e z z a i n u n o S t a t o c h e s i a l o r o r i c o n o s c i u t o " . L o r i b a d i s c o n o a n c h e N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i p e r A v s : “ I l p i a n o d i T r u m p n o n è u n p i a n o d i p a c e . T u t t o c i ò c h e p u ò i n t e r r o m p e r e a n c h e s o l o p e r u n m o m e n t o l a c a r n e f i c i n a è b e n v e n u t o , m a - s o t t o l i n e a F r a t o i a n n i - l a p a c e è a l t r a c o s a . N o n e s i s t e p a c e i n P a l e s t i n a e I s r a e l e s e n z a i l r i c o n o s c i m e n t o i n c o n d i z i o n a t o d e l l o S t a t o p a l e s t i n e s e " . P i ù E u r o p a h a v o t a t o a f a v o r e d e l l a r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a s u l p i a n o T r u m p m a , p u n t u a l i z z a R i c c a r d o M a g i , " n o n s i g n i f i c a c h e n o i s o s t e n i a m o q u e s t o g o v e r n o : s i g n i f i c a c h e n o i o g g i d o b b i a m o c r e d e r e t r a s v e r s a l m e n t e a q u e s t a p o s s i b i l i t à e l o f a c c i a m o s t i g m a t i z z a n d o a n c o r a u n a v o l t a l e p a r o l e d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i , c h e p u r t r o p p o r i p o r t a s e m p r e a l p i c c o l o s c o n t r o p o l i t i c o i t a l i o t a q u e s t i o n i c h e s o n o p i ù g r a n d i d i n o i e a n c h e p i ù g r a n d i d i l e i " .