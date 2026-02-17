R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I l q u o t i d i a n o ‘ I l G i o r n a l e ’ p u b b l i c a i n e s c l u s i v a i d o c u m e n t i d e l l a P r o c u r a d i G e n o v a c h e c e r t i f i c a n o i c o n t a t t i t r a S u l a i m a n H i j a z i , b r a c c i o d e s t r o d i H a n n o u n , i n c a r c e r e p e r f i n a n z i a m e n t o a d H a m a s , e l ' e x d e p u t a t o M 5 S T r i p i e d i , q u e s t ’ u l t i m o c o l l a b o r a t o r e d i A l e s s a n d r o D i B a t t i s t a c h e , a q u a n t o s e m b r e r e b b e , e r a a c o n o s c e n z a d e l l e t r a m e f i n a n z i a t o r i e a d H a m a s d e l M 5 S . F o r s e u n c h i a r i m e n t o d a l l e p a r t i p e n t a s t e l l a t e s a r e b b e o p p o r t u n o a n c h e p e r c h é l ’ i n c h i e s t a i n c o r s o c o i n v o l g e l a d e p u t a t a S t e f a n i a A s c a r i , d e f i n i t a d a H i j a z i ‘ c a r a a m i c a ’ . I r a p p o r t i t r a i f o n d a m e n t a l i s t i i s l a m i c i e l a s i n i s t r a i s t i t u z i o n a l e s o n o q u a n t o d i p e g g i o c i p o s s a e s s e r e e t e s t i m o n i a n o u n a v o l t a d i p i ù u n a c o n n i v e n z a c h e , a q u a n t o p a r e , n o n è f a t t a s o l o d i a n n u n c i m a d i d e n a r o s o n a n t e ” . L o a f f e r m a R a f f a e l e S p e r a n z o n , v i c e c a p o g r u p p o v i c a r i o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l S e n a t o .