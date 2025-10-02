R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l P i a n o d i P a c e i n 2 0 p u n t i è s t a t o a c c o l t o d a t u t t i g l i a t t o r i p r i n c i p a l i c h e o p e r a n o i n M e d i o O r i e n t e . È u n p i a n o c h e p i a c e a i p a l e s t i n e s i , p i a c e a l l ’ A n p , m a c h e v i e n e b o i c o t t a t o d a j i h a d i s t i i s l a m i c i , d a e s t r e m i s t i d i d e s t r a i s r a e l i a n i e d a l l a s i n i s t r a i t a l i a n a " . C o s ì i n A u l a i l v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a R a f f a e l e S p e r a n z o n , d u r a n t e l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e a s e g u i t o d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " Q u e s t o P i a n o è u n p u n t o d i p a r t e n z a , u n p e r c o r s o d i r i n a s c i t a p e r G a z a , u n a G a z a p a l e s t i n e s e m a l i b e r a d a H a m a s . N o n p r e v e d e a l c u n a p u l i z i a e t n i c a , a l c u n t r a s f e r i m e n t o f o r z a t o , a l c u n a a n n e s s i o n e . L ’ o b i e t t i v o è a r r i v a r e a u n c e s s a t e i l f u o c o i m m e d i a t o , c h e t u t t a v i a r i s c h i a d i e s s e r e f r a g i l e s e n z a i l s u p p o r t o d i u n n e g o z i a t o s e r i o c o n p u n t i f e r m i , q u a l i i l n o a d H a m a s e i l s ì a l l a P a l e s t i n a . S ì a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a s u b o r d i n a t o a l l a r e s a d i H a m a s e a l l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i , n o a l r i c o n o s c i m e n t o i n c o n d i z i o n a t o d e l l a P a l e s t i n a c h e f i n i r e b b e p e r p r e m i a r e H a m a s e i l t e r r o r i s m o c o m e m e t o d o n e g o z i a l e . O c c o r r e r i n g r a z i a r e i l G o v e r n o c h e a n z i c h é a n d a r e i n g i t a p e r u n m e s e s u l M e d i t e r r a n e o , h a s c e l t o d i f o r n i r e a i u t i c o n c r e t i " , c o n c l u d e .