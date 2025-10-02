M a d r i d , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a m i n i s t r a d e l L a v o r o e v i c e p r i m o m i n i s t r o s p a g n o l a , Y o l a n d a D í a z , h a d e f i n i t o l ' a t t a c c o a l l a f l o t t i g l i a " u n c r i m i n e c o n t r o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " e h a c h i e s t o a I s r a e l e d i r i l a s c i a r e i m m e d i a t a m e n t e l e p e r s o n e a r r e s t a t e . " L ' U e d e v e i n t e r r o m p e r e i m m e d i a t a m e n t e l e r e l a z i o n i c o n I s r a e l e " , h a s c r i t t o s u B l u e s k y . I e r i i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i s p a g n o l o a v e v a r i l a s c i a t o u n a d i c h i a r a z i o n e , s o t t o l i n e a n d o c h e l a f l o t t i g l i a è " u n ' i n i z i a t i v a p a c i f i c a e u m a n i t a r i a d e l l a s o c i e t à c i v i l e " e c h i e d e n d o i l r i s p e t t o " d e l l ' i n t e g r i t à f i s i c a e d e i d i r i t t i " d e i c i t t a d i n i s p a g n o l i a b o r d o . L a d i c h i a r a z i o n e c o n c l u d e v a : " L a S p a g n a c o n t i n u e r à a c h i e d e r e l a f i n e d e l l a g u e r r a a G a z a , l ' i n v i o m a s s i c c i o d i a i u t i u m a n i t a r i , i l r i l a s c i o d i t u t t i g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i e l ' a t t u a z i o n e d e l l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i : P a l e s t i n a e I s r a e l e , c h e v i v a n o f i a n c o a f i a n c o i n p a c e e s i c u r e z z a " .