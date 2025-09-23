M a d r i d , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l g o v e r n o s p a g n o l o h a a p p r o v a t o u n e m b a r g o " t o t a l e " s u l l e a r m i n e i c o n f r o n t i d i I s r a e l e , p a r t e d i u n p a c c h e t t o d i m i s u r e v o l t e a f e r m a r e q u e l l o c h e i l p r i m o m i n i s t r o P e d r o S a n c h e z h a d e f i n i t o " i l g e n o c i d i o a G a z a " . I l d e c r e t o v i e t a t u t t e l e e s p o r t a z i o n i v e r s o I s r a e l e d i m a t e r i a l e d i d i f e s a e d i p r o d o t t i o t e c n o l o g i e a d u p l i c e u s o , n o n c h é l ' i m p o r t a z i o n e d i t a l i a t t r e z z a t u r e i n S p a g n a , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a C a r l o s C u e r p o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a . I l d e c r e t o b l o c c a i n o l t r e l e r i c h i e s t e d i t r a n s i t o d i c a r b u r a n t e p e r a e r e i c o n p o t e n z i a l i a p p l i c a z i o n i m i l i t a r i e v i e t a l ' i m p o r t a z i o n e d i p r o d o t t i p r o v e n i e n t i d a g l i i n s e d i a m e n t i i s r a e l i a n i i n C i s g i o r d a n i a , c o m p r e s a l a l o r o p u b b l i c i t à , a f f e r m a C u e r p o . " Q u e s t o d e c r e t o r a p p r e s e n t a u n g r a n d e p a s s o a v a n t i e r a p p r e s e n t a u n ' i n i z i a t i v a p i o n i e r i s t i c a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' e m b a r g o t o t a l e s u l l e a r m i c o n t r o I s r a e l e " , h a d i c h i a r a t o C u e r p o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a d o p o l ' a p p r o v a z i o n e d e l p r o v v e d i m e n t o d a p a r t e d e l g o v e r n o . I l g o v e r n o a f f e r m a c h e i l d e c r e t o " c o n s o l i d a p e r l e g g e " i l d i v i e t o d i v e n d i t a o a c q u i s t o d i e q u i p a g g i a m e n t o m i l i t a r e c o n I s r a e l e , a p p l i c a t o f i n d a l l ' i n i z i o d e l l ' o f f e n s i v a i s r a e l i a n a a G a z a .