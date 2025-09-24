R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - Q u a s i i l 9 0 % d e g l i i n t e r v i s t a t i h a r i s p o s t o p o s i t i v a m e n t e a l s o n d a g g i o r e a l i z z a t o d a I z i , a z i e n d a d i a n a l i s i e v a l u t a z i o n i e c o n o m i c h e e p o l i t i c h e , p r e s e n t a t o q u e s t a m a t t i n a n e l c o r s o d e l l a t r a s m i s s i o n e l ' A r i a c h e T i r a c o n d o t t a d a D a v i d P a r e n z o s u L a 7 . L ’ 8 7 , 8 % d e l l e p e r s o n e - p e r l ' e s a t t e z z a - r i t i e n e s i a g i u s t o c h e n a s c a i l n u o v o S t a t o p a l e s t i n e s e . T r a g l i i n t e r v i s t a t i c h e d i c h i a r a n o e l e t t o r i d e l c e n t r o d e s t r a l a p e r c e n t u a l e d i f a v o r e v o l i è d e l 7 3 , 7 % , m e n t r e i l 6 4 , 7 % d e g l i e l e t t o r i d i A z i o n e e I v è f a v o r e v o l e a l n u o v o s t a t o p a l e s t i n e s e . A l l a d o m a n d a s u l l a p o l i t i c a e s t e r a d e l g o v e r n o i t a l i a n o , q u a s i i l 6 3 % d e g l i i t a l i a n i p e n s a c h e p o s s a d a n n e g g i a r e l ’ e s e c u t i v o i n t e r m i n i d i m i n o r c o n s e n s o . P e r i l 7 1 % d e g l i e l e t t o r i d i g o v e r n o l e p o s i z i o n i e s p r e s s e s u l l a q u e s t i o n e m e d i o r i e n t a l e e r i g u a r d o l e p o l i t i c h e t r u m p i a n e n o n r a p p r e s e n t a n o u n p r o b l e m a , m e n t r e p e r i p r i n c i p a l i p a r t i t i d i o p p o s i z i o n e l a s i t u a z i o n e è d e l t u t t o o p p o s t a : l ’ 8 1 % d e g l i e l e t t o r i r i t i e n e c h e i l g o v e r n o M e l o n i a d o t t i u n a p o l i t i c a e s t e r a c h e n o n r a c c o g l i e i l c o n s e n s o d e g l i e l e t t o r i . A n c h e q u i i l T e r z o P o l o s i a s s e s t a i n u n a p o s i z i o n e d i m e d i e t à c o n i l 4 2 , 4 % d i e l e t t o r i c h e n o n r i t i e n e p r o b l e m a t i c a l a p o l i t i c a e s t e r a d i M e l o n i . “ C h e l a m a g g i o r a n z a d e g l i i t a l i a n i f o s s e f a v o r e v o l e a l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d e l l a P a l e s t i n a e r a u n d a t o a t t e s o , m a n o n i n q u e s t e p r o p o r z i o n i e c o n u n c o n t r i b u t o i m p o r t a n t e d e g l i e l e t t o r i d e i p a r t i t i d i g o v e r n o . U n g o v e r n o c h e f i n o a d o g g i , o v v e r o p r i m a d e l l e d i c h i a r a z i o n i d e l l a p r e m i e r a l l ’ O n u , a v e v a a l z a t o u n m u r o s e n z a c r e p e c o n t r o q u e s t a p o s s i b i l i t à . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a p o l i t i c a e s t e r a n o n s i c h i e d e u n g i u d i z i o , q u a n t o u n a v a l u t a z i o n e s u q u a n t o l e s c e l t e p o s s a n o i n f l u i r e s u l c o n s e n s o p e r i l g o v e r n o i t a l i a n o . A n c h e q u i , a p a r t e l a v a l u t a z i o n e n e g a t i v a p r e v e d i b i l e d a p a r t e d e g l i e l e t t o r i d e i p a r t i t i d i o p p o s i z i o n e , t r a g l i e l e t t o r i d e i p a r t i t i d i g o v e r n o s i r e g i s t r a u n a c e r t a p r e o c c u p a z i o n e : p e r u n o s u t r e l e s c e l t e g o v e r n a t i v e s u l l a p o l i t i c a e s t e r a p o s s o n o e r o d e r e i c o n s e n s i d e l g o v e r n o s t e s s o ” , è l ’ a n a l i s i d i G i a c o m o S p a i n i , p r e s i d e n t e e c e o d i I z i .