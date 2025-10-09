R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ i n t e s a s u G a z a r a p p r e s e n t a u n o s t r a o r d i n a r i o r i s u l t a t o d i p l o m a t i c o , u n p a s s o d i s p e r a n z a c o n c r e t o , f r u t t o d i u n l a v o r o p a z i e n t e e s t r a t e g i c o n e l d e l i c a t i s s i m o s c a c c h i e r e m e d i o r i e n t a l e . I l m e r i t o p r i n c i p a l e v a r i c o n o s c i u t o a l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p , l a c u i d e t e r m i n a z i o n e , c a p a c i t à n e g o z i a l e e i m p e g n o c o s t a n t e h a n n o c o n t r i b u i t o a c r e a r e l e c o n d i z i o n i p e r q u e s t o a c c o r d o d i p a c e , r e s t i t u e n d o a l d i a l o g o i n t e r n a z i o n a l e u n o s p a z i o c h e s e m b r a v a s m a r r i t o " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a S a n d r o S i s l e r , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l S e n a t o . " A l l o s t e s s o t e m p o , s i a m o o r g o g l i o s i c h e l ’ I t a l i a s i a o g g i g u i d a t a d a G i o r g i a M e l o n i , u n p r e s i d e n t e c h e n o n h a e s i t a t o a p o r s i c o m e p a r t e a t t i v a n e l p r o c e s s o f u t u r o , o f f r e n d o d a s u b i t o i l c o n t r i b u t o i t a l i a n o a l l a r i c o s t r u z i o n e e a l l o s v i l u p p o d i q u e l l ’ a r e a g r a v e m e n t e c o l p i t a . A b b i a m o d i m o s t r a t o c o n c h i a r e z z a c o m e i l c o n n u b i o d i r i g o r e i s t i t u z i o n a l e e d i p l o m a z i a n o n s i a u n ’ i d e a a s t r a t t a , m a u n m e t o d o e f f i c a c e : q u a n d o l e i s t i t u z i o n i r e s t a n o f o r t i e c r e d i b i l i , è p o s s i b i l e o t t e n e r e r i s u l t a t i s i g n i f i c a t i v i s e n z a a b b a n d o n a r s i a i n i z i a t i v e v e l l e i t a r i e c h e s i s o n o r i v e l a t e p a r t i g i a n e e i n u t i l i . C o n t i n u e r e m o a s o s t e n e r e o g n i a z i o n e v o l t a a c o n s o l i d a r e l a p a c e , a g a r a n t i r e s i c u r e z z a e d i g n i t à a i c i v i l i e a p r o m u o v e r e u n f u t u r o d i s t a b i l i t à e s p e r a n z a " , c o n c l u d e .