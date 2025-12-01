R o m a , 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " C o n d a n n i a m o c o n f o r z a l e v i o l e n z e i n C i s g i o r d a n i a d a p a r t e d i e s t r e m i s t i i s r a e l i a n i l e g a t i a l m o v i m e n t o d i c o l o n i a i d a n n i d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e c h e h a n n o c o i n v o l t o r e c e n t e m e n t e a n c h e t r e a t t i v i s t i i t a l i a n i " . L o d i c e ' S i n i s t r a p e r I s r a e l e - D u e P o p o l i , D u e S t a t i ' i n u n a n o t a p u b b l i c a t a a n c h e s u i s o c i a l a p r o p o s i t o d e l l e v i o l e n z e d e i c o l o n i a i d a n n i d i t r e a t t i v i s t i i t a l i a n i i n C i s g i o r d a n i a . " C h i e d i a m o c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o s p i n g a a f f i n c h é i v i o l e n t i d i q u e l m o v i m e n t o s i a n o s a n z i o n a t i s e c o n d o l a l e g g e i s r a e l i a n a . V i o l e n z a e s q u a d r i s m o a i d a n n i d e i c i v i l i p a l e s t i n e s i i n C i s g i o r d a n i a s o n o i n a c c e t t a b i l i e d e v o n o f i n i r e e l ’ i m m o b i l i s m o d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o s u q u e s t o f r o n t e è s c a n d a l o s o " , a g g i u n g e S i n i s t r a p e r I s r a e l e . .