R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S a l v i n i c o m e m i n i s t r o d e i T r a s p o r t i b l o c c a l ' I t a l i a o g n i g i o r n o c o n t r e n i f e r m i , r i t a r d i e d i n c i d e n t i . T r a l u i e c h i d e c i d e d i s c i o p e r a r e c ' è p e r ò u n a d i f f e r e n z a s o s t a n z i a l e : m e n t r e i l a v o r a t o r i r i n u n c i a n o a u n a g i o r n a t a d e i l o r o s t i p e n d i , S a l v i n i u t i l i z z a i l s u o c o m p e n s o e s c l u s i v a m e n t e p e r f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e e i n s u l t a r e i c i t t a d i n i c h e m a n i f e s t a n o p e r l a p a c e " . C o s ì i l d e p u t a t o P d M a r c o S i m i a n i , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A m b i e n t e d i M o n t e c i t o r i o .