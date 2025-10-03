R o m a , 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i t r a t t a d i d e s t r a o s i n i s t r a , q u i s i p a r l a d i p e r s o n e c h e n o n n e p o s s o n o p i ù d i v e d e r e d e i b a m b i n i c h e m u o i o n o d i f a m e . C h i s t a i n p i a z z a l o f a p e r c h é h a u n c u o r e e u n a c o s c i e n z a . S i c h i a m a u m a n i t à . S u i d i s a g i p e r l o s c i o p e r o f a c c i o p r e s e n t e c h e n o n b a s t a n o 4 0 0 - 5 0 0 s c i o p e r i g e n e r a l i p e r f a r e i d a n n i c h e h a f a t t o S a l v i n i i n q u e s t i a n n i . T r a l ’ a l t r o r i c o r d o c h e i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , C i r i a n i , h a p r o p o s t o d i t e n e r e c h i u s o i l P a r l a m e n t o p e r t u t t i i v e n e r d ì . A d i f f e r e n z a l o r o , c h e v e n g o n o p a g a t i a n c h e n o n l a v o r a n d o , l e l a v o r a t r i c i e i l a v o r a t o r i c h e o g g i s t a n n o s c i o p e r a n d o l o s t a n n o f a c e n d o p e r d e n d o d e i s o l d i i n b u s t a p a g a " . C o s ì i l c a p o g r u p p o M 5 s i n c o m m i s s i o n e E s t e r i F r a n c e s c o S i l v e s t r i a C o f f e e B r e a k , s u L a 7 .