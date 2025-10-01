Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "La mozione del centrodestra sulla Palestina? Ci dobbiamo ancora confrontare tra di noi in assemblea ma io sinceramente a questo governo non voterei nulla sulla Palestina, in questo periodo si sono dimostrati allucinanti, continuando a finanziare Israele attraverso l’acquisto di armi e schernendo tutti coloro che in piazza manifestano solidarietà su Gaza". Così il deputato M5s Francesco Silvestri, intervenendo a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.
Mo: Silvestri, 'mozione centrodestra? non voterei nulla di questo governo su Palestina'
1 ottobre, 2025 • 13:45