R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a m o z i o n e d e l c e n t r o d e s t r a s u l l a P a l e s t i n a ? C i d o b b i a m o a n c o r a c o n f r o n t a r e t r a d i n o i i n a s s e m b l e a m a i o s i n c e r a m e n t e a q u e s t o g o v e r n o n o n v o t e r e i n u l l a s u l l a P a l e s t i n a , i n q u e s t o p e r i o d o s i s o n o d i m o s t r a t i a l l u c i n a n t i , c o n t i n u a n d o a f i n a n z i a r e I s r a e l e a t t r a v e r s o l ’ a c q u i s t o d i a r m i e s c h e r n e n d o t u t t i c o l o r o c h e i n p i a z z a m a n i f e s t a n o s o l i d a r i e t à s u G a z a " . C o s ì i l d e p u t a t o M 5 s F r a n c e s c o S i l v e s t r i , i n t e r v e n e n d o a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 .