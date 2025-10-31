R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e i m m a g i n i c h e s t a n n o c i r c o l a n d o i n r e t e s u l l ' a g g r e s s i o n e a l l a t r o u p e d i A g t w d u r a n t e i l s i t - i n p r o I s r a e l e a R o m a s o n o a d i r p o c o v e r g o g n o s e . L a t r o u p e è i n f a t t i s t a t a p e s a n t e m e n t e i n s u l t a t a e s p i n t o n a t a s o l o p e r a v e r c e r c a t o d i f a r e i l p r o p r i o l a v o r o . T r a l ' a l t r o l a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e h a a d d i r i t t u r a s p i n t o l e f o r z e d e l l ' o r d i n e a d a l l o n t a n a r e l a g i o r n a l i s t a e i l s u o o p e r a t o r e p i u t t o s t o c h e a i n t e r v e n i r e c o n t r o c h i l i m i n a c c i a v a . C i a u g u r i a m o c h e i r e s p o n s a b i l i v e n g a n o i m m e d i a t a m e n t e i d e n t i f i c a t i e c h e t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e c o n d a n n i n o s e n z a e s i t a z i o n i q u e s t i a t t a c c h i a l l a l i b e r t à d i s t a m p a " . C o s ì i n u n a n o t a F r a n c e s c o S i l v e s t r i , c a p o g r u p p o M 5 s i n c o m m i s s i o n e E s t e r i .