R o m a , 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a t t a c c o a l l a m i s s i o n e F l o t i l l a è g r a v i s s i m o . P a r l i a m o d i p e r s o n e c h e s t a n n o m e t t e n d o i l p r o p r i o c o r p o a s e r v i z i o d i u n a c a u s a g i u s t a e c h e s t a n n o a g e n d o c o n t r o l ’ i n e r z i a d e i g o v e r n i , t r a c u i q u e l l o M e l o n i . I s r a e l e s t a u s a n d o l a f a m e c o m e s t r u m e n t o d i g u e r r a e l ’ I t a l i a d e v e s m e t t e r l a d i c o n t i n u a r e a f i n a n z i a r e i l g e n o c i d i o d e i p a l e s t i n e s i a t t r a v e r s o l ’ a c q u i s t o d i a r m i i s r a e l i a n e . B i s o g n a s o s p e n d e r e s u b i t o q u e s t i f i n a n z i a m e n t i e r i c o n o s c e r e l o S t a t o d e l l a P a l e s t i n a ” . L o h a d e t t o a A g o r à F r a n c e s c o S i l v e s t r i , c a p o g r u p p o M 5 S i n c o m m i s s i o n e E s t e r i d e l l a C a m e r a .