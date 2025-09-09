Roma, 9 set (Adnkronos) - "Lattacco alla missione Flotilla è gravissimo. Parliamo di persone che stanno mettendo il proprio corpo a servizio di una causa giusta e che stanno agendo contro linerzia dei governi, tra cui quello Meloni. Israele sta usando la fame come strumento di guerra e lItalia deve smetterla di continuare a finanziare il genocidio dei palestinesi attraverso lacquisto di armi israeliane. Bisogna sospendere subito questi finanziamenti e riconoscere lo Stato della Palestina. Lo ha detto a Agorà Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri della Camera.