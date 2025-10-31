T e l A v i v , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p a l e a v v o c a t o d e l l ' e s e r c i t o , i l m a g g i o r e g e n e r a l e Y i f a t T o m e r - Y e r u s h a l m i , h a a n n u n c i a t o l e p r o p r i e d i m i s s i o n i d a l l e F o r z e d i d i f e s a i s r a e l i a n e , r i c o n o s c e n d o d i a v e r a p p r o v a t o l a d i v u l g a z i o n e d i u n v i d e o d i s o r v e g l i a n z a d e l c e n t r o d i d e t e n z i o n e d i S d e T e i m a n , c h e m o s t r e r e b b e s o l d a t i c h e m a l t r a t t a v a n o g r a v e m e n t e u n d e t e n u t o p a l e s t i n e s e l ' a n n o s c o r s o . L ' a v v o c a t o g e n e r a l e m i l i t a r e T o m e r - Y e r u s h a l m i e r a i n c o n g e d o d a l l e I d f d a q u a n d o , a l l ' i n i z i o d i q u e s t a s e t t i m a n a , l a p o l i z i a h a a v v i a t o u n ' i n d a g i n e p e n a l e s u l l a f u g a d i n o t i z i e d e l v i d e o d i s o r v e g l i a n z a . D o v r e b b e e s s e r e i n t e r r o g a t a n e i p r o s s i m i g i o r n i . L a T o m e r - Y e r u s h a l m i h a c o n s e g n a t o s t a m a t t i n a a l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l e I d f , i l g e n e r a l e E y a l Z a m i r , l a p r o p r i a l e t t e r a d i d i m i s s i o n i , s p i e g a n d o g l i d i r i t e n e r s i p e r s o n a l m e n t e r e s p o n s a b i l e d e l l a d i f f u s i o n e d e l v i d e o a i m e d i a . L ' a v v o c a t o h a s c r i t t o : " H o a p p r o v a t o l a d i f f u s i o n e d i m a t e r i a l e a i m e d i a n e l t e n t a t i v o d i c o n t r a s t a r e l a f a l s a p r o p a g a n d a r i v o l t a c o n t r o l e a u t o r i t à m i l i t a r i i n c a r i c a t e d e l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a l e g g e . M i a s s u m o l a p i e n a r e s p o n s a b i l i t à d i q u a l s i a s i m a t e r i a l e r i l a s c i a t o a i m e d i a d a l l ' i n t e r n o d e l l ' u n i t à . D a q u e s t a r e s p o n s a b i l i t à d e r i v a a n c h e l a m i a d e c i s i o n e d i c o n c l u d e r e i l m i o m a n d a t o d i a v v o c a t o g e n e r a l e m i l i t a r e " . P r i m a d e l l ' a n n u n c i o d e l l e s u e d i m i s s i o n i , i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a I s r a e l K a t z a v e v a a f f e r m a t o c h e l a T o m e r - Y e r u s h a l m i s a r e b b e s t a t a l i c e n z i a t a . " L ' a v v o c a t o g e n e r a l e m i l i t a r e s i è d i m e s s o , e g i u s t a m e n t e " , h a d i c h i a r a t o K a t z i n u n a d i c h i a r a z i o n e s u c c e s s i v a . " C h i u n q u e d i f f o n d a c a l u n n i e c o n t r o i s o l d a t i d e l l ' I d f n o n è d e g n o d i i n d o s s a r e l ' u n i f o r m e d e l l ' e s e r c i t o " , h a a g g i u n t o .