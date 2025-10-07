R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 i l m o n d o h a a s s i s t i t o a u n a t t a c c o b a r b a r o e s e n z a p r e c e d e n t i c o n t r o i l p o p o l o i s r a e l i a n o . D o n n e , u o m i n i , b a m b i n i , g i o v a n i e a n z i a n i s o n o s t a t i u c c i s i b r u t a l m e n t e d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s . F a m i g l i e s p e z z a t e , v i t e a n n i e n t a t e , i n n o c e n t i s t r a p p a t i a l m o n d o i n u n ’ e s p l o s i o n e d i o d i o e v i o l e n z a . D e c i n e d i p e r s o n e s o n o a n c o r a t e n u t e i n o s t a g g i o , l o n t a n o d a l l e l o r o c a s e , d a l l e l o r o f a m i g l i e , d a l l a l o r o l i b e r t à . U n a f e r i t a a p e r t a , u n d o l o r e c h e n o n p u ò e n o n d e v e e s s e r e i g n o r a t o . A s s i s t i a m o a u n r i t o r n o p r e o c c u p a n t e d e l l ’ a n t i s e m i t i s m o c h e s i m a n i f e s t a n e l l e p i a z z e , n e i d i s c o r s i i d e o l o g i c i , n e l l e u n i v e r s i t à e n e i m e d i a " . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , i l s e n a t o r e M a r c o S c u r r i a . " N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e a n c o r a s i t e n t i d i l e g i t t i m a r e l ’ o d i o v e r s o i l p o p o l o e b r a i c o d i e t r o s l o g a n o m a s c h e r e i d e o l o g i c h e . C h i o g g i t a c e , g i u s t i f i c a o v o l t a l o s g u a r d o è c o m p l i c e . M a a n c h e c h i a n c o r a f a f a t i c a a c o n d a n n a r e a p e r t a m e n t e l ’ a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e , c h i e v i t a d i p a r l a r e d e g l i o s t a g g i o , p e g g i o , m e t t e i n d i s c u s s i o n e l ’ o r r o r e d i q u e l m a s s a c r o , s i p o n e d a l l a p a r t e s b a g l i a t a d e l l a s t o r i a , d a l l a p a r t e d i c h i è c o n t r o l a l i b e r t à , c o n t r o l a d e m o c r a z i a , c o n t r o l ’ u m a n i t à " , c o n c l u d e .