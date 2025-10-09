R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a c c o r d o s u l l a b a s e d e l p i a n o T r u m p p e r l a p a c e i n M e d i o O r i e n t e è l a n o t i z i a c h e i l m o n d o a t t e n d e v a d a d u e a n n i . O c c o r r e , c o n o n e s t à i n t e l l e t t u a l e , r i c o n o s c e r e i m e r i t i d e l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i e d i t u t t i g l i a t t o r i c o i n v o l t i i n q u e s t o p r o c e s s o . T r a q u e s t i , d a i t a l i a n o , s o n o o r g o g l i o s o d i c i t a r e i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , i l c u i r u o l o è s t a t o c o s t a n t e e s i l e n z i o s o " . C o s ì i n u n a n o t a i l s e n a t o r e M a r c o S c u r r i a , v i c e p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a .