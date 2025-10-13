R o m a , 1 3 o t t , ( A d n k r o n o s ) - “ A s e g u i t o d e l l e r e c e n t i d i c h i a r a z i o n i d e l l a m i n i s t r a p e r l a F a m i g l i a , l a N a t a l i t à e l e P a r i O p p o r t u n i t à M a r i a E u g e n i a R o c c e l l a , c h e h a n n o s u s c i t a t o u n a m p i o d i b a t t i t o m e d i a t i c o e p o l i t i c o , h o c h i e s t o a l l a p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i d i s c r i m i n a z i o n i , l a s e n a t r i c e L i l i a n a S e g r e , d i v o l e r c o n v o c a r e c o n u r g e n z a i n a u d i z i o n e l a m i n i s t r a a l f i n e d i c o n s e n t i r l e d i s p i e g a r e l ’ e f f e t t i v o i n t e n t o e i l c o n t e n u t o d e l l e s u e p a r o l e ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , M a r c o S c u r r i a , c a p o g r u p p o n e l l a c o m m i s s i o n e p e r i l c o n t r a s t o a f e n o m e n i d i i n t o l l e r a n z a , r a z z i s m o e a n t i s e m i t i s m o .