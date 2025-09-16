R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i I s r a e l e h a a v v i a t o i l p i a n o f i n a l e d i o c c u p a z i o n e t o t a l e d e l l a S t r i s c i a d i G a z a , i n v a d e n d o v i a t e r r a c o n i c a r r i a r m a t i G a z a C i t y . R a i d p e r t u t t a l a n o t t e h a n n o u c c i s o d e c i n e d i p e r s o n e , è s t a t a u n a d e l l e n o t t i p i ù v i o l e n t e e d r a m m a t i c h e . O r m a i q u e l l e d i I s r a e l e n o n s o n o p i ù i n t e n z i o n i , m a f a t t i : v u o l e a n n e t t e r e l a S t r i s c i a d i G a z a t r a m i t e u n g e n o c i d i o e u n a p u l i z i a e t n i c a ” . C o s ì l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a B e n e d e t t a S c u d e r i , a b o r d o d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a d i r e t t a a G a z a , i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u i s o c i a l . “ L ’ O n u – c o n t i n u a S c u d e r i - h a d i c h i a r a t o c h e p i ù d i 6 0 0 m i l a p e r s o n e r i s c h i a n o d i m o r i r e d i f a m e e n t r o l a f i n e d e l m e s e e c h e q u e l l o i n c o r s o a G a z a è u n g e n o c i d i o . M a i g o v e r n i , c o m p r e s o i l n o s t r o , c o n t i n u a n o a n o n f a r e a s s o l u t a m e n t e n i e n t e p e r f e r m a r l o . L ’ U e h a d e t t o c h e s o l t a n t o d o m a n i i n i z i e r à a p u b b l i c a r e l e p o s s i b i l i m i s u r e s u I s r a e l e , m e n t r e i l g e n o c i d i o è g i à i n c o r s o d a t e m p o . I n t u t t o q u e s t o , p e r ò , I s r a e l e r i s p o n d e c h e l e N a z i o n i U n i t e m e n t o n o e c h e n o n c ’ è n e s s u n g e n o c i d i o . N o i s i a m o i n m a r e p e r c e r c a r e d i m e t t e r e p r e s s i o n e s u i n o s t r i g o v e r n i , c h e n o n f a n n o n i e n t e p e r f e r m a r e I s r a e l e . E a l l o r a , a q u e s t i s t e s s i g o v e r n i , c h i e d i a m o : v o i d a c h e p a r t e v o l e t e s t a r e ? ” , c o n c l u d e .