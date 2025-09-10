R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e a l l a l u c e d e l s e c o n d o a t t a c c o c h e l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a h a s u b i t o i n T u n i s i a , s i v a s i c u r a m e n t e a v a n t i . M a l o r i b a d i s c o , è n e c e s s a r i o c h e v e n g a n o a v v i a t e i n v e s t i g a z i o n i s e r i e a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e s u q u a n t o a c c a d u t o i n q u e s t i g i o r n i . L e i p o t e s i d e g l i i n c i d e n t i o d e l l e a u t o c o m b u s t i o n i n o n a p p a i o n o a s s o l u t a m e n t e c r e d i b i l i , p e r c h é d a l m a t e r i a l e v i d e o a d i s p o s i z i o n e s i v e d e i n m o d o c h i a r o c h e g l i a t t a c c h i a r r i v a n o d a l l ' a l t o " , c o s ì l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a B e n e d e t t a S c u d e r i i n c o l l e g a m e n t o c o n L ' A r i a c h e t i r a d a l l a S i c i l i a , d a d o v e è i n p a r t e n z a c o n l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . " A G a z a - h a a g g i u n t o S c u d e r i - n o n e n t r a n o a i u t i u m a n i t a r i e q u e s t a è u n a v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . C o m e a f f e r m a t o a n c h e d a l l ' O n u , è i n c o r s o u n a v e r a e p r o p r i a c a r e s t i a . U n a c a r e s t i a p e r m a n e n t e , p r o v o c a t a d a l l ' a z i o n e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o . I n q u e s t o s c e n a r i o , l a s o c i e t à c i v i l e s t a i n t e r v e n e n d o p e r c h é i g o v e r n i n a z i o n a l i n o n l o f a n n o i n m o d o i n c i s i v o " .