R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D a C a t a n i a s e g u i a m o c o n a p p r e n s i o n e g l i a t t a c c h i i n T u n i s i a . S t a n o t t e , i n a c q u e t u n i s i n e , l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a è s t a t a c o l p i t a d a u n a t t a c c o d a l l ’ a l t o . S i t r a t t a d i u n g e s t o i n t i m i d a t o r i o c o n t r o u n a m i s s i o n e c i v i l e , p a c i f i c a e u m a n i t a r i a d i r e t t a a G a z a . È u n a v i o l a z i o n e g r a v i s s i m a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , p e r c u i s i d e v o n o a c c e r t a r e r e s p o n s a b i l i t à e c o n s e g u e n z e " . C o s ì s u i s u o i c a n a l i s o c i a l l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a B e n e d e t t a S c u d e r i , i n p a r t e n z a c o n l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . " F o r t u n a t a m e n t e - p r o s e g u e S c u d e r i - n e s s u n o è r i m a s t o f e r i t o , m a l e p e r s o n e s u l l ’ i m b a r c a z i o n e s o n o a t t i v i s t i e a t t i v i s t e i n t e r n a z i o n a l i , c i t t a d i n e e c i t t a d i n i e u r o p e i , i m p e g n a t i a p o r t a r e a i u t i c o n c r e t i e s p e r a n z a . È i n a c c e t t a b i l e c h e l e a u t o r i t à t u n i s i n e n e g h i n o q u a n t o a c c a d u t o : i v i d e o d i s p o n i b i l i m o s t r a n o c h i a r a m e n t e l a d i n a m i c a d e l l ’ a t t a c c o . L ’ I t a l i a e l ’ E u r o p a d e v o n o i n t e r v e n i r e s e n z a e s i t a z i o n i p e r g a r a n t i r e l a p r o t e z i o n e d i c h i p o r t a a i u t i e p e r f a r r i s p e t t a r e p i e n a m e n t e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . " N o i s i a m o a n c o r a a C a t a n i a , i n a t t e s a d e l v i a l i b e r a p e r p a r t i r e , m a v o g l i a m o f a r s e n t i r e c o n f o r z a l a n o s t r a v o c e , p e r c h é l a s o l i d a r i e t à n o n p u ò e s s e r e f e r m a t a n é i n t i m i d i t a . C o m e e u r o p a r l a m e n t a r e c h i e d o : u n ’ i n c h i e s t a i n t e r n a z i o n a l e i m m e d i a t a p e r a c c e r t a r e l e r e s p o n s a b i l i t à , p r o t e z i o n e d i p l o m a t i c a u r g e n t e p e r a t t i v i s t i e o p e r a t o r i u m a n i t a r i ; l a f i n e d e l l ’ a s s e d i o , d e l l e v i o l e n z e e d e l g e n o c i d i o a G a z a . G a z a d e v e v i v e r e , l a p a c e n o n s i b o m b a r d a " , c o n c l u d e .