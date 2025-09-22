R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a v o r a t o r i e l a v o r a t r i c i , s t u d e n t i , i n t e r e c o m u n i t à o g g i s i s o n o f e r m a t e p e r G a z a , p e r g r i d a r e ' n o n i n n o s t r o n o m e ' : q u e s t o è i l p o p o l o i t a l i a n o c h e p r e n d e p o s i z i o n e m e n t r e i n o s t r i g o v e r n i g u a r d a n o a l t r o v e . Q u e l l o c h e s t a s u c c e d e n d o i n t u t t e l e p i a z z e d ’ I t a l i a è i n c r e d i b i l e ” , c o s ì l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a B e n e d e t t a S c u d e r i d a l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . “ D i s p i a c e s i c u r a m e n t e p e r a l c u n i e p i s o d i d i v i o l e n z a , c h e v a n n o s e m p r e c o n d a n n a t i . M a i p o c h i g e s t i v i o l e n t i d i a l c u n i g r u p p i i s o l a t i n o n p o s s o n o r i s u o n a r e p i ù d e l l e m o l t e a z i o n i p a c i f i c h e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e m a n d a n o u n m e s s a g g i o c h i a r i s s i m o a l n o s t r o g o v e r n o : n o n s i p u ò r e s t a r e i n s i l e n z i o d a v a n t i a u n g e n o c i d i o ” , a g g i u n g e .