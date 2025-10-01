R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S t a n n o p e r i n i z i a r e l e o p e r a z i o n i d i a b b o r d a g g i o d a p a r t e d e l l e i m b a r c a z i o n i m i l i t a r i c h e s i s o n o p a l e s a t e e s i t r o v a n o i n q u e s t o m o m e n t o v i c i n e a l l a t e s t a d e l l a F l o t i l l a . N o n s i a m o n e l l e c o n d i z i o n i d i p o t e r d i r e t r a q u a n t o i n i z i e r a n n o l e o p e r a z i o n i , m a è c e r t o c h e s a r à u n a n o t t a t a l u n g a e d i f f i c i l e " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l P d A r t u r o S c o t t o i n t e r v e n e n d o a Z t l s u G i o r n a l e R a d i o . " Q u a l c u n o d o v r à s p i e g a r e p e r c h é i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a v i e n e b l o c c a t a a r b i t r a r i a m e n t e d a u n e s e r c i t o c h e n o n h a a l c u n a a u t o r i t à s u a c q u e i n t e r n a z i o n a l i . I g o v e r n i d o v r a n n o r e n d e r n e c o n t o " , c o n c l u d e .