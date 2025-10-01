R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t o m o m e n t o s i a m o a c i r c a 1 2 5 m i g l i a , i n a t t e s a d i c a p i r e c o m e e v o l v e r à l a s i t u a z i o n e . C i m u o v i a m o c o n c a u t e l a , i n u n a f a s e d i a t t e s a , c o n s a p e v o l i c h e p o t r e b b e v e r i f i c a r s i u n ’ i n t e r c e t t a z i o n e d a p a r t e d e l l e f o r z e i s r a e l i a n e . A l c u n i m e z z i a g i l i s i s o n o g i à a v v i c i n a t i a l l e i m b a r c a z i o n i p r i n c i p a l i , o s s e r v a n d o d a v i c i n o : u n s e g n a l e d i m o n i t o r a g g i o e p r e s a d i m i s u r e i n v i s t a d i p o s s i b i l i c o n t r o l l i . L ’ a s p e t t o p o s i t i v o è c h e , q u a l o r a c i ò a v v e n i s s e , a c c a d r e b b e i n p i e n o g i o r n o , r i d u c e n d o c o s ì i r i s c h i d i i n c i d e n t i o s p i a c e v o l i i n c o n v e n i e n t i " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l P d A r t u r o S c o t t o i n t e r v e n e n d o a R a d i o C u s a n o C a m p u s . “ È v e r o c h e d a v a n t i a u n a l t d e l l a m a r i n a i s r a e l i a n a c i f e r m e r e m o . C i s o n o d u e m o t i v i c h i a r i : p r i m o , p e r c h é u n a b a r c a a v e l a c o n t r o u n a f r e g a t a m i l i t a r e s a r e b b e c o m e D a v i d e c o n t r o G o l i a ; s e c o n d o , p e r c h é i n o s t r i p r o t o c o l l i , i n l i n e a c o n l a C o n v e n z i o n e d i M o n t e g o B a y , p r e v e d o n o d i r a l l e n t a r e e a c c e t t a r e i l c o n t r o l l o i n c a s o d i i n t e r c e t t a z i o n e m i l i t a r e . S i t r a t t a d i p r o c e d u r e s t a b i l i t e p e r i m b a r c a z i o n i s o s p e t t a t e d i t r a f f i c i i l l e c i t i , c h e n o n è a s s o l u t a m e n t e i l n o s t r o c a s o : t r a s p o r t i a m o s o l t a n t o r i s o , f a r i n a e a c q u a . A n d i a m o a v a n t i u n i t i c o n l a f l o t t i g l i a , c o n d i s c i p l i n a e c a u t e l a , f o r t i d e i t r a i n i n g s v o l t i i n s i e m e e d e l l a n o s t r a d e t e r m i n a z i o n e a p o r t a r e a i u t i " , c o n c l u d e .