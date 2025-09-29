R o m a , 2 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " A t t u a l m e n t e s i a m o a c i r c a 2 8 0 m i g l i a d a l l a S t r i s c i a d i G a z a " e " r e a l i s t i c a m e n t e d o m a n i p o m e r i g g i o o s e r a , m a s s i m o m e r c o l e d ì " , r a g g i u n g e r e m o i l b l o c c o n a v a l e d i I s r a e l e . L o h a s p i e g a t o i l d e p u t a t o d e l P d A r t u r o S c o t t o , a b o r d o d e l l a F l o t i l l a c o n l ' e u r o p a r l a m e n t a r e d e m A n n a l i s a C o r r a d o , a U n g i o r n o d a p e c o r a . " L a n o s t r a è u n a m i s s i o n e n o n v i o l e n t a , c o m e r e g o l a d ' i n g a g g i o a l l ' a l t c i f e r m e r e m o , n o n a b b i a m o i n t e n z i o n e d i a l i m e n t a r e r e a z i o n i b e l l i g e r a n t i " , h a s p i e g a t o S c o t t o s o t t o l i n e a n d o a n c o r a : " L a d o m a n d a c h e t u t t i d o v r e b b e r o f a r s i , t u t t a v i a , è u n ' a l t r a , c o m e m a i u n a p o t e n z a m i l i t a r e c o m e I s r a e l e h a p a u r a d i q u a t t r o b a r c h e t t e c h e p o r t a n o d e i v i v e r i " . S c o t t o , t r a l ' a l t r o , h a s p i e g a t o : " I l r i c h i a m o d i C r o s e t t o è i m p o r t a n t e , n o n v o g l i a m o f o r z a r e b l o c c h i m a p o r t a r e a i u t i . C h i è n e l l ' i l l e g a l i t à è I s r a e l e q u a n d o a t t a c c a i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i " .