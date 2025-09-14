R o m a , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o f i n a l m e n t e s a l p a t i d a A u g u s t a e c i r i c o n g i u n g e r e m o c o n l a f l o t t a c h e v i e n e d a T u n i s i " . L o d i c e A r t u r o S c o t t o a b o r d o d e l l a S u m u d F l o t i l l a c o n A n n a l i s a C o r r a d o i n c o l l e g a m e n t o c o n R e g g i o E m i l i a , p r e s e n t a t i d a E l l y S c h l e i n c h e s t a c h i u d e n d o l ' e d i z i o n e n a z i o n a l e d e l l a f e s t a d e l l ' U n i t à . " N o i v o g l i a m o c h i e d e r e a t u t t i d i a t t i v a r e t u t t i i c a n a l i p o s s i b i l i p e r f a r e i n m o d o c h e l e t o n n e l l a t e d i c i b o e m e d i c i n a l i c h e s t i a m o t r a s p o r t a n d o a r r i v i n o a G a z a . E ' u n d o v e r e m o r a l e e u n i m p e g n o p o l i t i c o " , h a d e t t o S c o t t o . Q u e s t a , h a a g g i u n t o C o r r a d o , " è u n a m i s s i o n e p a c i f i s t a . A G a z a c ' è u n a c a r e s t i a i n d o t t a p e r c o l p a d i u n g o v e r n o c r i m i n a l e . Q u a n d o l a p o l i t i c a n o n r i e s c e , l a s o c i e t à c i v i l e s i m u o v e " .