R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C i s o n o d e l l e c o s e c h e p r i m a o p o i d e v o n o u s c i r e , s u c u i c h i e d i a m o s i a f a t t a l u c e . A m e h a c o l p i t o c h e n e s s u n o d e l n o s t r o g o v e r n o a b b i a c h i e s t o " s p i e g a z i o n i " a l l ’ i n d o m a n i d e l l ’ a t t a c c o d e i d r o n i a 6 0 0 m i g l i a d a G a z a , q u i n d i m o l t o p i ù v i c i n i a l l a S i c i l i a " , p e r c a p i r e d a d o v e q u e s t i " s i a n o p a r t i t i . N o n p o t e v a n o p a r t i r e d a I s r a e l e , c h e e r a t r o p p o d i s t a n t e e a l l o r a l ’ i d e a c h e m i s o n o f a t t o è c h e p o s s a n o a v e r l o f a t t o d a q u a l c h e p a e s e d e l l ’ U e " . C o s ì i l d e p u t a t o d e m A r t u r o S c o t t o a U n G i o r n o d a P e c o r a , s u R a i R a d i o 1 . " N o i s a p p i a m o c h e a l c u n i d e i s o r v o l i d e i d r o n i n e i g i o r n i p r e c e d e n t i a d A u g u s t a s o n o p a r t i t i d a l l a b a s e d i S i g o n e l l a , s i t r a t t a v a d i d r o n i s p i a c h e n o n h a n n o f a t t o n u l l a e d e r a n o i s r a e l i a n i e a m e r i c a n i . B i s o g n a c a p i r e s e i n q u e l f r a n g e n t e s o n o p a r t i t i d a a l t r i p a e s i d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a " . " N o n c r e d o l ’ A m e r i c a a v e s s e m o l t o i n s i m p a t i a l a F l o t i l l a " , c o n c l u d e .