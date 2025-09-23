M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L e d u e r a g a z z e c h e s o n o s t a t e a r r e s t a t e p e r r e s i s t e n z a a p u b b l i c o u f f i c i a l e t o r n a n o l i b e r e . C o m p a r s e d a v a n t i a l g i u d i c e d i M i l a n o p e r d i r e t t i s s i m a p e r l e d u e s t u d e n t e s s e u n i v e r s i t a r i e v e n t e n n i , i n c e n s u r a t e , è s t a t o c o n v a l i d a t o l ’ a r r e s t o e d i s p o s t o l ’ o b b l i g o d i f i r m a g i o r n a l i e r a . P e r l o r o i l p r o c e s s o i n i z i e r à i l p r o s s i m o 2 7 o t t o b r e e " s a r à l ' o c c a s i o n e p e r c h i a r i r e c h e l e n o s t r e a s s i s t i t e s o n o e s t r a n e e " , s p i e g a i l d i f e n s o r e , l ’ a v v o c a t o M i r k o M a z z a l i . D a q u a n t o e m e r g e l e d u e a v r e b b e r o t e n t a t o d i d i v i n c o l a r s i n e l m o m e n t o d e l l ’ a r r e s t o , m a l a l o r o v e r s i o n e - r e s a n e l l ’ a u l a a p o r t e c h i u s e - è c h e “ s i s o n o t r o v a t e d a v a n t i , m a s p i n t e d a a l t r i m a n i f e s t a n t i . N o n a v e v a n o i n t e n z i o n e d i s f o n d a r e . E r a n o l ì p e r m a n i f e s t a r e l a l o r o i n d i g n a z i o n e p e r q u a n t o s t a a c c a d e n d o i n P a l e s t i n a ” , r i f e r i s c e l ’ a l t r o l e g a l e , l ’ a v v o c a t o G u i d o G u e l l a . “ H a n n o n e g a t o o g n i c o m p o r t a m e n t o v i o l e n t o ” s o t t o l i n e a n d o c h e l ’ a r r e s t o , v i c i n o a l l a s t a z i o n e C e n t r a l e , è a v v e n u t o p r i m a d e l l e 1 4 q u a n d o l a g u e r r i g l i a u r b a n a n o n e r a a n c o r a e s p l o s a .