Milano, 23 set. (Adnkronos) - Le due ragazze che sono state arrestate per resistenza a pubblico ufficiale tornano libere. Comparse davanti al giudice di Milano per direttissima per le due studentesse universitarie ventenni, incensurate, è stato convalidato larresto e disposto lobbligo di firma giornaliera. Per loro il processo inizierà il prossimo 27 ottobre e "sarà l'occasione per chiarire che le nostre assistite sono estranee", spiega il difensore, lavvocato Mirko Mazzali. Da quanto emerge le due avrebbero tentato di divincolarsi nel momento dellarresto, ma la loro versione - resa nellaula a porte chiuse - è che si sono trovate davanti, ma spinte da altri manifestanti. Non avevano intenzione di sfondare. Erano lì per manifestare la loro indignazione per quanto sta accadendo in Palestina, riferisce laltro legale, lavvocato Guido Guella. Hanno negato ogni comportamento violento sottolineando che larresto, vicino alla stazione Centrale, è avvenuto prima delle 14 quando la guerriglia urbana non era ancora esplosa.