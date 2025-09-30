M i l a n o , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l e g a l i d e i d u e s t u d e n t i l i c e a l i d i 1 7 a n n i a r r e s t a t i a M i l a n o p e r r e s i s t e n z a a g g r a v a t a p e r g l i s c o n t r i i n s t a z i o n e C e n t r a l e , d u r a n t e l a m a n i f e s t a z i o n e d i s o l i d a r i e t à a l p o p o l o p a l e s t i n e s e , h a n n o f a t t o r i c o r s o a l R i e s a m e . G l i a v v o c a t i M i r k o M a z z a l i e G u i d o G u e l l a c h i e d o n o c h e v e n g a a n n u l l a t a , c o n r e v o c a d e l l a m i s u r a c a u t e l a r e , l ' o r d i n a n z a d e l l a g i p d e l T r i b u n a l e p e r i m i n o r e n n i A n t o n e l l a D e S i m o n e , c h e h a d i s p o s t o i d o m i c i l i a r i , s e n z a p o s s i b i l i t à ( p e r o r a ) d i f r e q u e n t a r e l a s c u o l a , i n a t t e s a d e l l a r i s p o s t a a l l ' i s t a n z a s u l p u n t o p r e s e n t a t a i e r i d a i l e g a l i . L ' u d i e n z a p e r l a d i s c u s s i o n e d a v a n t i a l R i e s a m e , s e m p r e d e l T r i b u n a l e p e r i m i n o r i , è f i s s a t a p e r l ' 8 o t t o b r e p r o s s i m o .