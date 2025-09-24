M i l a n o , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - E ' i n p r o g r a m m a p e r d o m a n i , g i o v e d ì 2 5 s e t t e m b r e , d a v a n t i a l l a g i u d i c e p e r l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i S i l v i a P e r r u c c i l ' i n t e r r o g a t o r i o d i c o n v a l i d a d e l 3 6 e n n e ( 3 7 a n n i a d i c e m b r e ) c h e è s t a t o a r r e s t a t o p e r r e s i s t e n z a e l e s i o n i a g g r a v a t e d u r a n t e g l i s c o n t r i c h e s o n o a v v e n u t i d a v a n t i a l l a s t a z i o n e C e n t r a l e d i M i l a n o m e n t r e e r a i n c o r s o l a m a n i f e s t a z i o n e a s o s t e g n o d e l l a P a l e s t i n a . I l m a n i f e s t a n t e - c h e n o n a p p a r t i e n e a n e s s u n g r u p p o o r g a n i z z a t o - a v r e b b e s f o n d a t o i l c o r d o n e d i c o n t e n i m e n t o e u n a v o l t a b l o c c a t o d a u n a g e n t e - p e r i m p e d i r g l i d i e n t r a r e i n s t a z i o n e - " s c a l c i a v a e s i d i v i n c o l a v a c o n v i o l e n z a p r o v o c a n d o a n c h e l a c a d u t a d i e n t r a m b i " . L a p r o g n o s i p e r i l p o l i z i o t t o d e l l a P o l f e r ( h a r i p o r t a t o u n a c o n t u s i o n e a l l a m a n o d e s t r a e a l c u n i l i v i d i ) è d i c i n q u e g i o r n i . P e r l a P r o c u r a , l e m o d a l i t à e l e c i r c o s t a n z e d e i f a t t i " d e n o t a n o u n a m a r c a t a p e r i c o l o s i t à s o c i a l e " d i c h i è s t a t o a r r e s t a t o : " l a s p r e g i u d i c a t e z z a d i m o s t r a t a d a l l ' u o m o t e s t i m o n i a u n o s p i c c a t o p r o f i l o c r i m i n a l e , t a n t o p i ù p e r i c o l o s o i n q u a n t o l ’ i n d a g a t o n o n h a e s i t a t o a s f o n d a r e i l c o r d o n e d i c o n t e n i m e n t o p r e d i s p o s t o d a n u m e r o s i o p e r a n t i , e d h a p e r s i s t i t o n e l l ’ a z i o n e v i o l e n t a p u r d i p e r s e g u i r e i l p r o p r i o f i n e e n o n a b b a n d o n a r e i l p r o p o s i t o c o l l e t t i v o c r i m i n o s o : i l r a g g i u n g i m e n t o d e i b i n a r i d e l l a s t a z i o n e f e r r o v i a r i a " . P e r i l p m E l i o R a m o n d i n i , l a c o l l u t t a z i o n e e l ' a v e r s f o n d a t o i b l o c c h i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e " d e n o t a n o u n a e v i d e n t e i m p e r m e a b i l i t à d e l l ' u o m o e d e i s u o i s o d a l i a i m o n i t i d e l l ’ a u t o r i t à , c h e , a l c o n t r a r i o , g r a n p a r t e d e i m a n i f e s t a n t i h a n n o o s s e r v a t o " . I l 3 6 e n n e - d e t e n u t o n e l c a r c e r e d i S a n V i t t o r e - d e v e r i s p o n d e r e d i r e s i s t e n z a e l e s i o n i a g g r a v a t e i n b a s e a l n u o v o ' d e c r e t o s i c u r e z z a ' c h e a u m e n t a l a p e n a p e r c h i c o m m e t t e v i o l e n z a o m i n a c c i a c o n t r o u n a g e n t e d i p o l i z i a .