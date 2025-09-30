M i l a n o , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a g i u d i c e d e l l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i d e l T r i b u n a l e p e r i m i n o r e n n i d i M i l a n o A n t o n e l l a D e S i m o n e , l e t t a l ' i s t a n z a d e i d i f e n s o r i M i r k o M a z z a l i e G u i d o G u e l l a , h a a u t o r i z z a t o i d u e m i n o r i a i d o m i c i l i a r i c o n l ' a c c u s a d i r e s i s t e n z a a g g r a v a t a p e r l a m a n i f e s t a z i o n e p r o P a l d e l 2 2 s e t t e m b r e s c o r s o , a f r e q u e n t a r e i l l i c e o . I d u e s t u d e n t i , u n r a g a z z o e u n a r a g a z z a e n t r a m b i d i 1 7 a n n i , p o t r a n n o " r e c a r s i a s c u o l a n e i g i o r n i e s e c o n d o g l i o r a r i i n d i c a t i " d a l l a d i f e s a . U n t r a g i t t o c h e d o v r à s e g u i r e " i l p e r c o r s o p i ù b r e v e , s e n z a s o s t e i n t e r m e d i e " . L ' u d i e n z a p e r l a d i s c u s s i o n e d a v a n t i a l R i e s a m e ( d e i m i n o r i ) p e r a n n u l l a r e l a m i s u r a d e g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i è f i s s a t a i n v e c e p e r l ' 8 o t t o b r e p r o s s i m o .