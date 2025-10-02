R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e p o t e t e c h i e d e r c i d i v o t a r e u n a v o s t r a r i s o l u z i o n e c h e i g n o r a c o m p l e t a m e n t e q u e s t o p u n t o o c o n u n a m i s e r a t a t t i c a p a r l a m e n t a r e p r o v a a d i v i d e r l o ? " L o d i c h i a r a l a s e g r e t a r i a P d E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a s o t t o l i n e a n d o c h e " p e r n o i l e d u e c o s e s t a n n o i n s i e m e e r i s p e t t o a l l a p r e s a i n g i r o d i q u e s t i g i o r n i v o g l i o a n c h e s o t t o l i n e a r e c h e l o S t a t o d i P a l e s t i n a o s i r i c o n o s c e o n o n s i r i c o n o s c e , n o n e s i s t e i l r i c o n o s c i m e n t o c o n d i z i o n a t o . E r i c o n o s c e r e l a P a l e s t i n a v u o l d i r e r i c o n o s c e r e l ' A n p , n o n i t e r r o r i s t i d i H a m a s , a m e n o c h e M e l o n i n o n s t i a a c c u s a n d o i l R e g n o U n i t o , l a F r a n c i a e a l t r i 1 5 0 p a e s i d i v o l e r e l e g i t t i m a r e H a m a s " . " N o n s c h e r z i a m o " , a g g i u n g e S c h l e i n . " E a n c h e s u l l e s a n z i o n i , M i n i s t r o T a j a n i , n o n p r e n d e t e i n g i r o g l i i t a l i a n i " è i l s u o i n v i t o . " L e i q u i h a d e t t o c h e s i e t e f a v o r e v o l i a q u e l l e i n d i v i d u a l i p e r c h é s a p e t e c h e c h e s u q u e s t e s e r v e l ' u n a n i m i t à e s a r à q u a l c h e a l t r o g o v e r n o a b l o c c a r l e . B i s o g n a c h e c i d i c i a t e c o m e v o t e r e t e s u t u t t e l e a l t r e s a n z i o n i p r o p o s t e d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , s u c u i i l v o s t r o v o t o r i s c h i a d i e s s e r e d e t e r m i n a n t e p e r a f f o s s a r l e " i n c a l z a . " I l n o s t r o P a e s e h a s e m p r e a v u t o u n a t r a d i z i o n e m o l t o i m p o r t a n t e . d i p l o m a t i c a d i p o n t e n e l M e d i t e r r a n e o c o l M e d i o O r i e n t e . N o n p o t e t e p i e g a r e l a p o l i t i c a e s t e r a d i u n g r a n d e p a e s e c o m e l ' I t a l i a a l l e v o s t r e a m i c i z i e p o l i t i c h e e i d e o l o g i c h e . G i o r g i a M e l o n i a n c h e o g g i è a n d a t a a l l ' e s t e r o a d a t t a c c a r e l e o p p o s i z i o n i e a d a t t a c c a r e g l i a t t i v i s t i d e l l a f l o t t i g l i a . A l e i v o g l i o d a r e u n m e s s a g g i o m o l t o s e m p l i c e . N e l l e p a g i n e p i ù b u i e d e l l a s t o r i a n o n r e s t e r à s c r i t t o c i ò c h e n o n a v e t e f a t t o p u r a v e n d o n e i l p o t e r e , m a c i ò c h e a v e t e l a s c i a t o a c c a d e r e . C o n q u a l e i p o c r i s i a v e n i t e q u i a f a r e f i n t i a p p e l l i a l l ' u n i t à m e n t r e M e l o n i c o n l a c l a v a c i a c c u s a d i e s s e r e c o n t r o l a p a c e ? D o v e s i p a r l a d i p a c e n o i c i s i a m o e c i s i a m o s e m p r e s t a t i . V o i p e r p a r l a r e d i p a c e - c o n c l u d e - a v e t e a s p e t t a t o i l p e r m e s s o d i T r u m p " .